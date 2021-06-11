Влада Росії довела, що не існує особливої різниці між сталінізмом, нацизмом та путінізмом
Путінською Росії роками подорожують банди державних вбивць, які труять хімічною зброєю журналістів і поетів
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Госдума приняла закон, запрещающий ставить знак равенства между гитлеровской Германией и сталинским СССР, и тем самым доказала, что не только между сталинизмом и нацизмом, но и между сталинизмом, нацизмом и путинизмом большой разницы нет.
В каждой из этих человеконенавистнических систем правда о прошло считается уголовно наказуемым преступлением.
Конечно, во многом путинизм пока отстает от сталинизма и нацизма. Однако в чём-то уже превосходит.
По путинской России годами путешествуют банды государственных убийц, которые травят химическим оружием журналистов и поэтов.
Такого даже в СССР и Третьем Рейхе не было.