Путінською Росії роками подорожують банди державних вбивць, які труять хімічною зброєю журналістів і поетів

Мовою оригіналу

Приравняли

Госдума приняла закон, запрещающий ставить знак равенства между гитлеровской Германией и сталинским СССР, и тем самым доказала, что не только между сталинизмом и нацизмом, но и между сталинизмом, нацизмом и путинизмом большой разницы нет.

В каждой из этих человеконенавистнических систем правда о прошло считается уголовно наказуемым преступлением.

Конечно, во многом путинизм пока отстает от сталинизма и нацизма. Однако в чём-то уже превосходит.

По путинской России годами путешествуют банды государственных убийц, которые травят химическим оружием журналистов и поэтов.

Такого даже в СССР и Третьем Рейхе не было.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.