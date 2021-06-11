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    Думки вголос

    Влада Росії довела, що не існує особливої різниці між сталінізмом, нацизмом та путінізмом

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Влада Росії довела, що не існує особливої різниці між сталінізмом, нацизмом та путінізмом
    Фото: AFP

    Путінською Росії роками подорожують банди державних вбивць, які труять хімічною зброєю журналістів і поетів

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    Госдума приняла закон, запрещающий ставить знак равенства между гитлеровской Германией и сталинским СССР, и тем самым доказала, что не только между сталинизмом и нацизмом, но и между сталинизмом, нацизмом и путинизмом большой разницы нет.

    В каждой из этих человеконенавистнических систем правда о прошло считается уголовно наказуемым преступлением.

    Конечно, во многом путинизм пока отстает от сталинизма и нацизма. Однако в чём-то уже превосходит.

    По путинской России годами путешествуют банды государственных убийц, которые травят химическим оружием журналистов и поэтов.

    Такого даже в СССР и Третьем Рейхе не было.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим Державна Дума СРСР Йосип Сталін Адольф Гітлер
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    Влада Росії довела, що не існує особливої різниці між сталінізмом, нацизмом та путінізмом