Крим на формі збірної України з футболу все одно залишиться, як і політика в спорті

Міжнародна спортивна влада не визнає Крим російським і тому справжнього футболу там немає і не буде

Мовою оригіналу

«Спорт – вне политики». Это один из самых нелепых девизов, которые я знаю. Спорт – это не просто часть политики, он весь политикой пропитан как потная майка футболиста. И майка сборной Украины на чемпионате Европы по футболу – это политика.

Скандал подняла Россия. Понятно, что нашим товарищам не понравился Крым на этой форме. Но если бы дело ограничилось телевизионной истерикой, я бы это понял. Но мы зачем-то стали апеллировать к УЕФА, задействовать МИД и так далее.

А что, собственно, нас возмутило? Что конкретно нарушено? По факту Крым действительно находится под управлением России, но маленькая проблема заключается в том, что, кроме нас, никто этого больше не признает! И прежде чем слать ноты куда-то в Европу, вы задайте этот вопрос хотя бы Лукашенко. Который деньги наши брать не брезгует и просит еще, а сказать, что Крым – это Россия почему-то стесняется.

Но мы можем задать вопросы и самим себе.

Вот взять тот же футбол. В Крыму и Севастополе нет профессиональных футбольных клубов, хотя при Украине были. Симферопольская «Таврия» играла в советской высшей лиге, была первым чемпионом Украины после независимости. И нет в Крыму больше такого клуба. А что же случилось? Почему чемпионат России не проводят на территории, которую мы гордо называем российской и с гневом отвергаем все инсинуации и поползновения?

Ответ простой – боимся санкций! Международные спортивные власти не признают Крым российским и поэтому настоящего футбола там нет и не будет.

Но футбол – ладно! А что же наши крупнейшие банки? А мобильные операторы? А нефтегазовые компании? А торговые сети? Почему все эти крутые, богатые и системообразующие организации либо вообще не работают в Крыму, либо работают под суррогатными вывесками – как шпионы в старых фильмах, надвигавшие на лоб шляпы, надевавшие черные очки и приклеивавшие усы? Объяснение то же – страх.

То есть Крым – наш, но мы же первыми по факту его и не признаем. Чего боимся, если мы такие гордые, сильные и всем тут зубы повыбивать собрались? Деньги потерять боимся? Но ведь Родина дороже денег – или я не прав? А когда Украина футболистов одевает – мы бьем себя бутсами в грудь.

Конечно, европейские чиновники – те еще жучилы. Мы знаем, какая дружба, иногда переходящая в любовь, установилась между президентами разных федераций и российской властью. Поэтому не стоит удивляться, что УЕФА все-таки нашла возможность придраться к украинцам. Типа лозунг «Слава Украине!» – это не проблема, потому что похожие лозунги есть почти в каждой стране, а вот «Героям слава!» – это уже вроде как нехороший намёк.

И мы можем даже считать это своей победой. Но Крым-то на игровой форме Украины всё равно останется. Как и политика в спорте.

Джерело: Эхо Москвы

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.