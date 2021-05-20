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    Як зруйнувався світ радянських ілюзій

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    • Розсилка
    Як зруйнувався світ радянських ілюзій

    Сьогодні в РФ дітям знову розказують брехню про найвеличнішу і правильну Росію

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    По нисходящей спирали

    Сегодня в ленте поминают пионеров и пионерию. Я стал антисоветчиком ещё до того, как стал пионером. В восемь лет посмотрел в учебнике по экономической географии старшего брата таблицы промышленного и сельскохозяйственного производства по странам мира. И с удивлением обнаружил, что СССР не по всем показателям на первом месте. Я ведь, как почти все сверстники, был уверен, что живу в самой богатой и «крутой» стране мира. Спросил у отца, почему «мы не во всём первые». Отец не стал по Галичу «резать ветчину», а спокойно ответил, что это всё не самое важное, в учебники нет таблиц, характеризующих уровень жизни в разных странах и по этому самому главному показателю СССР сильно уступает развитым капиталистическим странам.

    Для меня наступил был момент истины. Мир советских иллюзий в одно мгновение рухнул. Я понял, что меня всю еще короткую тогда жизнь обманывали, что СССР не самая лучшая и богатая страна, что я живу во лжи. После этого я стал законченным антисоветчиком, хотя для конспирации «красную тряпку» на шее носил. Однако параллельно вёл настоящую антисоветскую агитацию среди сверстников и даже как-то написал печатными буквами от руки листовки о «диктатуре старцев-маразматиков» и разложил их по почтовым ящикам в соседнем доме. Вот такой я был пионер. Кстати, в КГБ никто не стукнул, хотя учителя знали и пытались вести со мной душеспасительные беседы.

    Сейчас опять детям внушают ложь о стране и мире, о самой великой и правильной России и «разлагающемся Западе». Только вместо красных тряпок – колорадские. Вот и новые юные диссиденты уже появились. Все возвращается на круги своя, только каждый раз на еще более примитивном уровне, продолжается развитие по спирали, направленной вниз.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія діти КДБ СРСР
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    Як зруйнувався світ радянських ілюзій