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    Думки вголос

    Чи вибухне у 2021 році економіка Росії?

    • Ігор Ніколаєв

      Російський економіст

    • Розсилка
    Чи вибухне у 2021 році економіка Росії?

    Багато ризиків у російської економіки. Ризик закредитованості - тільки один з внутрішніх ризиків

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    Министр экономического развития Максим Орешкин в интервью «Эхо Москвы» спрогнозировал, что если не  решать проблему закредитованности населения, то проблема взорвётся в 21-м году.

    Согласитесь, что как-то непривычно слышать от Орешкина столь апокалиптические прогнозы. Наоборот, мы  привыкли уже к его попыткам с помощью слов, т.н. вербальных интервенций, внушить оптимизм относительно состояния российской экономики. А тут вдруг – «взорвётся»… С чего бы это? И есть ли проблема?

    Проблема есть, и цифры верны, на которые указывает министр: в 4 квартале прошлого года треть кредитов выдали людям, ежемесячный доход которых фактически не позволяет обслуживать эти кредиты (платёж превышает 60% совокупного месячного дохода).

    Теперь самое интересное: взорвётся ли это в 21-м году. Я не буду употреблять слов типа «взорвётся» и  т.п. Ясно одно: проблема будет очень болезненно разрешаться. Потому что ограничить выдачу кредитов, конечно, можно, но это одновременно будет и  ограничением для заёмщиков перекредитоваться с целью обслуживания кредитов. Это будет ограничением для них поддерживать хотя бы текущий уровень потребления. Что мы получаем: торможение кредитования – снижение покупательской способности людей – падение розничной торговли – падение экономики. Так что решая одну проблему, можем усугубить другую.

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    Можно, конечно, попытаться решать проблему по-другому: рост экономики – рост доходов населения – повышение платежеспособности заемщиков. Однако такой подход в контексте решения проблемы закредитованности даже почему-то не рассматривается.

    Между тем вышла статистика от Росстата по июню текущего года. Там даже официальные цифры свидетельствуют о том, что ситуация становится хуже. К примеру, в минусе в июне в годовом выражении оказались: грузооборот железнодорожного транспорта (-1,8%), объём платных услуг населению (-3,5%), экспорт (-13,5%), импорт (-7,4%). Фактически только благодаря промышленному производству (+3,3%) экономика в июне ещё держится в положительной зоне. Но эти цифры роста по промышленности, как мы  уже разбирались, являются недостоверной информацией.

    Кстати, Росстат так и  не признал пока ошибочность данных по промпроизводству, но «почему-то» срочно решил провести заседания своего Методологического совета с целью обсуждения того, как считать индекс промышленного производства.

    Вернёмся к прогнозу «взрыва» в 21 –м году. Министр Орешкин не прав в том, что он говорил только об  опасности закредитованности. У нашей экономики много проблем, и эта – только  одна из них.

    Экономика, следует обратить внимание, уже фактически не растёт при нереализовавшихся пока рисках. А если новые санкции, что будет с высокой степенью вероятности? А если замедление мировой экономики, что уже происходит? А если цена на нефть упадёт?.. Ну, здесь если её что и поддерживает, то только геополитика. А если…

    Много рисков у российской экономики. Риск закредитованности – только один из внутренних рисков (одни падающие реальные доходы населения чего стоят). Проблема в том, что, если реализуется хотя бы один из внешних или внутренних рисков в стагнирующей сегодня экономике, это однозначно обрушит её в рецессию.

    Кредиты, говорите? Ну-ну… Нет, не о 21-м годе надо говорить, а уже о 20-м.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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