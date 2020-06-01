Коронавірус в Росії: як влада країни маніпулює статистикою

Російській владі треба максимум позитиву, тому що країна дуже швидко знімає обмеження, виходить з коронавірусної кризи

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Одна из самых лукавых цифр в российской статистике по COVID -19 – это темпы прироста заболевших в стране. Вот и вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что темпы прироста сократились в 11,8 раза с начала апреля.

По словам вице-премьера, уже к 29 мая, «если считать от начала апреля», темпы сократились как раз на упомянутые 11,8 раза. Также было отмечено, что на протяжении нескольких дней фиксируется ежедневный прирост на уровне 2,3%.



Поясню, как получаются эти самые 2,3% (хотя, думаю, и так понятно): 8,6 тыс. заболевших (29 мая) к почти 370 тыс. уже инфицированных – это и будут те самые 2,3%. А, к примеру, 2 апреля аналогичный показатель с 771 новым заболевшим (к 2777 уже инфицированных на 1 апреля) равнялся почти 27,8%. Получается, если сравнивать проценты, и вправду очень хороший прогресс — те самые почти 12 раз, о которых говорила Татьяна Голикова.



Но ведь это то, что в экономике называется «эффектом базы». Всегда, когда делаются какие-либо сравнения, это обязательно учитывают, потому что «эффект базы» искажает картину. Общее число заболевших увеличивается нарастающим итогом, и понятно, что процент ежедневно заболевающих к этому самому итогу начинает достаточно быстро снижаться.



Но даже это еще не все. Возьмите любой учебник по статистике. Как там определяется темп прироста базисный? Как отношение абсолютного прироста данного уровня к базисному.



Уверен, что сама Татьяна Голикова прекрасно понимает и «эффект базы», и то, как правильно в статистике считать темпы прироста, потому что много лет занималась в Минфине планированием бюджета, а в этом процессе это всегда учитывается.



Тогда зачем это лукавство с 11,8 раза? Все просто: надо максимум позитива, потому что страна быстро снимает ограничения, выходит из коронавирусного кризиса. Ну, действительно, не привлекать же внимание к тому, что в последние дни в стране фиксируются рекордные показатели смертности (29 мая – 232 летальных исхода). По этому печальному поводу с телеканалов мы только и слышим скороговоркой: «ну, об этом нас предупреждали…». Все? Больше нечего сказать?

Мы все хотим нормальной жизни, снятия ограничительных мер. Но мы не хотим подобного беспредельного лукавства.

Джерело: Эхо Москвы

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