Королева Єлизавета II вперше показалася на людях після карантину



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Королева каталася верхи у Віндзорському замку Фото: twitter.com/QuickTake

Королеву на вихідних помітили, коли вона каталася на поні у Віндзорському замку

Королева Великої Британії Єлизавета II на вихідних показалася на людях у Віндзорському замку, катаючись верхи. Про це повідомляє Bloomberg у Twitter.

«Королеву Єлизавету II побачили на публіці вперше з моменту, коли розпочався карантин через коронавірус у Великій Британії. Королеву на вихідних помітили, коли вона каталася на поні (Fell Pony) у Віндзорському замку», - йдеться у повідомленні.

Queen Elizabeth II was seen in public for the 1st time since the U.K.’s #coronavirus lockdown began.



The Queen was pictured riding Balmoral Fern, a 14-year-old Fell Pony, in Windsor Castle over the weekend #Covid19UK pic.twitter.com/dVBYcR1Nsj — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) June 1, 2020

Як повідомлялось, королева Великої Британії Єлизавета II попросила скасувати традиційний салют з нагоди свого 94-го дня народження, бо вважає його недоречним на тлі пандемії коронавірусу.

Як повідомлялось, станом на ранок понеділка, 1 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 371 995 осіб. У свою чергу, одужали 2 641 142. Всього у світі 6 165 181 особа інфікована.