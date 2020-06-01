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    Королева Єлизавета II вперше показалася на людях після карантину

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    Королева каталася верхи&nbsp;у Віндзорському замку - Королева Єлизавета II вперше показалася на людях після карантину
    Королева каталася верхи у Віндзорському замку
    Фото: twitter.com/QuickTake

    Королеву на вихідних помітили, коли вона каталася на поні у Віндзорському замку

    Королева Великої Британії Єлизавета II на вихідних показалася на людях у Віндзорському замку, катаючись верхи. Про це повідомляє Bloomberg у Twitter.

    «Королеву Єлизавету II побачили на публіці вперше з моменту, коли розпочався карантин через коронавірус у Великій Британії. Королеву на вихідних помітили, коли вона каталася на поні (Fell Pony) у Віндзорському замку», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялось, королева Великої Британії Єлизавета II попросила скасувати традиційний салют з нагоди свого 94-го дня народження, бо вважає його недоречним на тлі пандемії коронавірусу.

    Як повідомлялось, станом на ранок понеділка, 1 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 371 995 осіб. У свою чергу, одужали 2 641 142. Всього у світі 6 165 181 особа інфікована.

    Королева Єлизавета II Велика Британія карантин коронавірус
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