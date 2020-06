Королева Єлизавета II вперше показалася на людях після карантину

Королеву на вихідних помітили, коли вона каталася на поні у Віндзорському замку

Королева Великої Британії Єлизавета II на вихідних показалася на людях у Віндзорському замку, катаючись верхи. Про це повідомляє Bloomberg у Twitter.

«Королеву Єлизавету II побачили на публіці вперше з моменту, коли розпочався карантин через коронавірус у Великій Британії. Королеву на вихідних помітили, коли вона каталася на поні (Fell Pony) у Віндзорському замку», - йдеться у повідомленні.

Queen Elizabeth II was seen in public for the 1st time since the U.K.’s #coronavirus lockdown began.



The Queen was pictured riding Balmoral Fern, a 14-year-old Fell Pony, in Windsor Castle over the weekend #Covid19UK pic.twitter.com/dVBYcR1Nsj