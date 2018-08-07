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    Думки вголос

    Наслідок санкцій РФ проти ЄС та США: пересічні росіяни стали їсти менше риби та м'яса

    • Ігор Ніколаєв

      Російський економіст

    • Розсилка
    Наслідок санкцій РФ проти ЄС та США: пересічні росіяни стали їсти менше риби та м'яса

    Найбільшою мірою росіяни стали обмежувати себе в споживанні риби

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    Ровно четыре года назад, в августе 2014 года Россия приняла ответные меры на антироссийские ограничения, мы ввели запрет на ввоз продовольствия из США, стран Евросоюза и других стран.

    Когда вводились российский антисанкции, то фактически главным аргументом в их пользу властями декларировалось то, что запрет импортного продовольствия мощнейшим образом простимулирует рост отечественного производства, и вот ради этого мы и вводили «ответные меры».

    А как насчет потребителей? Мы – потребители – выиграли от этого запрета импортного продовольствия? У нас стали более качественные и менее дорогие продукты питания? Мы стали больше потреблять высококачественных продуктов питания?

    Ну, что касается качества, то хрестоматийным стал пример с сыром и сырными продуктами, отличительная особенность которых состоит в использовании при их производстве пальмового масла. Нет, можно, наверное, найти образцы и вполне качественных отечественных сыров, но в целом картина представляется достаточно грустной.

    Но ограничение конкуренции – это не только снижение качества продукции, это и рост цен на нее. Особенно это было ощутимо в конце 2014 года, что естественно, при таких шоках всегда происходит выравнивание спроса и предложения за счет цен. 

    С качеством и ценами понятно, что с потреблением?

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    По данным Росстата (Сборник «Здравоохранение в России», 2017 год, табл. 6.11. Потребление основных продуктов питания), потребление мяса и мясопродуктов снизилось с 75 килограммов на душу населения в 2013 году до 74 килограммов в 2016 году. В этот же период потребление молока и молокопродуктов снизилось с 248 килограммов до 236 килограммов, рыбы и рыбопродуктов – с 24,8 килограммов до 19,5 килограммов, фруктов и ягод – с 64 килограммов до 62 килограммов. Как видим, в наибольшей степени россияне стали ограничивать себя в потреблении рыбы.

    Потребление названных продуктов питания как раз и характеризует ситуацию с тем, насколько качественным является питание. Хорошо, что хоть выросло в 2013-2016 годы потребление овощей со 109 до 112 килограммов (снова огороды выручают?) и яиц с 269 до 273 штук. Потребление картофеля выросло со 111 килограммов в 2013 году до 113 килограммов в 2016 году, а потребление хлебных продуктов показало символическое снижение со 118 до 117 килограммов соответственно.

    О чем говорит это изменение в структуре потребления основных продуктов питания? – Питаться стали хуже. Как? Почему? А все потому, что снижение импорта, рост цен, проблемы с конкуренцией.

    Плюс, конечно, снижение реальных располагаемых денежных доходов населения, которое фиксировалось в России в 2014-2017 годах (суммарно, накопленным итогом на 11%).

    Вот и получается: стали более хуже питаться. А теперь еще повышение пенсионного возраста, скачок инфляции (закон о повышении НДС подписан), рост тарифов на ЖКХ, повышение цен на бензин…

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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