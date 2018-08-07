«Росія скоро розвалиться». Міф, яким приспали українців

Навіть інстаграмні кралі з спа-салонів масово репостили «жена путіна ушла із -за агрєссї протів Украіни»

Час працює проти нас, і його все менше. Але не все ще втрачено, і нічого не даремно.

Одна з найуспішніших російських операцій інформаційно-контентного домінування у нас -- це впровадження десь на початку 2015 року міфологеми «час працює на нас».

Це коли навіть інстаграмні кралі з спа-салонів масово репостили графіки падіння цін на барель нафти, нові санкції конгресу США, зниження курсу ру#ля та карти «української Кубані», «пєтух із го*на в Якутії», «жена путіна ушла із -за агрєссї протів Украіни».

Мовляв, Росія скоро розвалиться. От-от.

Тим часом, час працював - і працює - проти нас. Фаза пасіонарного надлому минула взимку 2014/2015 років після Дебальцево, волонтерський і добровольчий рухи видихлися, легіони «громадських активістів» і «сміттєвих люстраторів» дезорганізуючим впливом і громадськими радами водночас добили рештки функціонуючих територіальних механізмів управління та перетворили громадську активність на симулякр, тобто гі*но. Слово «реформи» справедливо сприймається нарівні зі широковідомим словом з трьох літер. Рейтинги парламентських партій, пов'язаних із правлячою коаліцією, закономірно сягнули кефірно-йогуртових відсотків. На зміну їм шикуються легіони пройдисвітів і мерзотників, яких від актуальних очільників вирізнятиме тільки відсутність вишиванок і ритуальної данини пам'яті майдану.

За той час навколо України сформувалося агресивне міжнародне оточення (Польща, Угорщина) та неапетитна світова кон'юнктура. Санкції впадуть. Не завтра--так післязавтра.

А в реформованій та підготовленій до стандартів НАТО армії банально бракує багнетів. Укомплектованість бойових підрозділів...не будемо про сумне.

Словом...Час працює проти нас, і його все менше.

Але не все ще втрачено, і нічого не даремно.

Джерело: блог Юрія Михальчишина

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