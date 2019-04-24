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    Думки вголос

    Підсумки першого кварталу 2019 року для Росії: доходи знову впали

    • Ігор Ніколаєв

      Російський економіст

    • Розсилка
    Підсумки першого кварталу 2019 року для Росії: доходи знову впали

    Грошові доходи росіян падають шостий рік поспіль

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    Что там с  экономикой? Премьер отчитался в Госдуме за 2018 год, вроде, всё нормально. Ну, если судить по отчёту правительства, то всё не то, что нормально, а всё просто замечательно. Но буквально через пару дней после отчёта премьера Росстат опубликовал данные по итогам I квартала 2019 года. Выясняется, что ситуация, скажем так, интереснее, чем она представляется властям.

    Что касается Росстата и того, стоит ли вообще обращать внимание на его цифры, то  хочу сказать следующее: а у нас нет альтернативы, других статистиков у нас нет.

    Альтернативных данных у нас действительно нет, потому что это весьма дорогостоящее дело – статистика в масштабах страны. В федеральном бюджете на 2019 год на статистику выделено 16,6 млрд рублей.

    Невозможно найти сопоставимые деньги, чтобы получить независимые данные. Так что придётся всё-таки обращать внимание на цифры от Росстата.

    Итак, большинство основных социально-экономических показателей по итогам I квартала 2019 года были в плюсе по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. Но  все без исключения показатели оказались хуже аналогичных показателей 2018 года:

    • промышленное производство +2,1% (было +2,8%) 
    • сельское хозяйство +1,1% (+2,4%) 
    • грузооборот +2,1% (+2,5%) 
    • оборот розничной торговли +1,8% (+2,7%) 
    • и т.д.

    А вот показатель по  внешнеторговому обороту оказался намного хуже: за январь-февраль 2019 года  -1,7%, в то время как в январе-феврале 2018 года было +25,5%. Реальные зарплаты, кстати, практически не выросли в этом году: +0,4%, а год назад было +10,2%.

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    Ещё раз повторю: все без исключения основные экономические и социальные показатели динамики этого года хуже аналогичных показателей прошлого года.

    Но самое интересное – это показатель реальных располагаемых денежных доходов населения: в I квартале 2019 года они снизились на 2,3%, в то время как год назад фиксировался даже прирост на 1,4%. Почему это так интересно (если это слово здесь подходит)? – Потому что рассчитан этот показатель был уже по новой методике. А почему это вдруг по новой методике? – Ну, это, по-моему, сегодня уже многим известно. На фоне многолетнего снижения реальных располагаемых денежных доходов населения власти решили, что надо срочно поменять методику расчёта данного показателя. Сначала, как известно, первый вице-премьер Антон Силуанов сказал, что качество расчёта реальных доходов «ужасное», а  спустя некоторое время уже министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Росстат должен рассмотреть идею изменения методики расчёта.

    Методику поменяли, а  ключевой показатель – реальные располагаемые денежные доходы населения – снова в минусе(?!). Что теперь будут делать власти? – Снова менять методику, чтобы получить искомые цифры? Но это будет уж совсем как-то несерьёзно.

    Вывод: реальность всё больше расходится с данными правительственных отчётов. Денежные доходы населения снижаются шестой год подряд, и никакие попытки изменить эту тенденцию с помощью новых методик расчёта не помогают.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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