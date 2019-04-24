Підсумки першого кварталу 2019 року для Росії: доходи знову впали

Грошові доходи росіян падають шостий рік поспіль

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Что там с экономикой? Премьер отчитался в Госдуме за 2018 год, вроде, всё нормально. Ну, если судить по отчёту правительства, то всё не то, что нормально, а всё просто замечательно. Но буквально через пару дней после отчёта премьера Росстат опубликовал данные по итогам I квартала 2019 года. Выясняется, что ситуация, скажем так, интереснее, чем она представляется властям.

Что касается Росстата и того, стоит ли вообще обращать внимание на его цифры, то хочу сказать следующее: а у нас нет альтернативы, других статистиков у нас нет.

Альтернативных данных у нас действительно нет, потому что это весьма дорогостоящее дело – статистика в масштабах страны. В федеральном бюджете на 2019 год на статистику выделено 16,6 млрд рублей.

Невозможно найти сопоставимые деньги, чтобы получить независимые данные. Так что придётся всё-таки обращать внимание на цифры от Росстата.

Итак, большинство основных социально-экономических показателей по итогам I квартала 2019 года были в плюсе по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. Но все без исключения показатели оказались хуже аналогичных показателей 2018 года:

промышленное производство +2,1% (было +2,8%)

сельское хозяйство +1,1% (+2,4%)

грузооборот +2,1% (+2,5%)

оборот розничной торговли +1,8% (+2,7%)

и т.д.

А вот показатель по внешнеторговому обороту оказался намного хуже: за январь-февраль 2019 года -1,7%, в то время как в январе-феврале 2018 года было +25,5%. Реальные зарплаты, кстати, практически не выросли в этом году: +0,4%, а год назад было +10,2%.

Ещё раз повторю: все без исключения основные экономические и социальные показатели динамики этого года хуже аналогичных показателей прошлого года.

Но самое интересное – это показатель реальных располагаемых денежных доходов населения: в I квартале 2019 года они снизились на 2,3%, в то время как год назад фиксировался даже прирост на 1,4%. Почему это так интересно (если это слово здесь подходит)? – Потому что рассчитан этот показатель был уже по новой методике. А почему это вдруг по новой методике? – Ну, это, по-моему, сегодня уже многим известно. На фоне многолетнего снижения реальных располагаемых денежных доходов населения власти решили, что надо срочно поменять методику расчёта данного показателя. Сначала, как известно, первый вице-премьер Антон Силуанов сказал, что качество расчёта реальных доходов «ужасное», а спустя некоторое время уже министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Росстат должен рассмотреть идею изменения методики расчёта.

Методику поменяли, а ключевой показатель – реальные располагаемые денежные доходы населения – снова в минусе(?!). Что теперь будут делать власти? – Снова менять методику, чтобы получить искомые цифры? Но это будет уж совсем как-то несерьёзно.

Вывод: реальность всё больше расходится с данными правительственных отчётов. Денежные доходы населения снижаются шестой год подряд, и никакие попытки изменить эту тенденцию с помощью новых методик расчёта не помогают.

Джерело: Эхо Москвы

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