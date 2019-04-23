Спецпредставник США Волкер підтримує прямий діалог Зеленського і Путіна
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Розсилка
Необхідно продовжувати переговори з Росією для досягнення перемир’я
Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що підтримує прямий діалог переможця президентських виборів в Україні Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
Про це він сказав в інтерв'ю програмі NewsHour для американської служби суспільного мовлення PBS.
«Я думаю, те, що він (Зеленський - ред.) сказав про конфлікт і про свій підхід, є наразі абсолютно правильним. Він твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Він хоче повернути землі. Він не збирається відступати від цього. Для України і Росії важливо мати безпосередні обговорення, і тому, я думаю, що його бажання розмовляти з Путіним - це правильна справа, а не погана», - заявив Волкер.
За його словами, перемога Зеленського на виборах в Україні може створити нову можливість для діалогу з Путіним.
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Зеленський Володимир Олександрович73.23%
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Порошенко Петро Олексійович24.45%
Як повідомлялося, 21 квітня в Україні відбувся другий тур виборів. За результатами опрацьованих ЦВК понад 99% електронних протоколів, Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів виборців, Петро Порошенко - 24,46% голосів.Волкер розповідав подробиці розмови Трампа і Зеленського. Американський лідер привітав шоумена з перемогою на президентських виборах. Трамп також привітав українців з мирними виборами.