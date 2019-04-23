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    Спецпредставник США Волкер підтримує прямий діалог Зеленського і Путіна

    • Розсилка
    Спецпредставник США Волкер підтримує прямий діалог Зеленського і Путіна

    Необхідно продовжувати переговори з Росією для досягнення перемир’я

    Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що підтримує прямий діалог переможця президентських виборів в Україні Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

    Про це він сказав в інтерв'ю програмі NewsHour для американської служби суспільного мовлення PBS.

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    «Я думаю, те, що він (Зеленський - ред.) сказав про конфлікт і про свій підхід, є наразі абсолютно правильним. Він твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Він хоче повернути землі. Він не збирається відступати від цього. Для України і Росії важливо мати безпосередні обговорення, і тому, я думаю, що його бажання розмовляти з Путіним - це правильна справа, а не погана», - заявив Волкер.

    За його словами, перемога Зеленського на виборах в Україні може створити нову можливість для діалогу з Путіним.

    «Будемо сподіватися, що це так, оскільки це новий президент, просто можливість для нового старту з діалогом, хоча позиція Росії щодо вторгнення і окупації території є дійсно тим, що потребує зміни», - зазначив Волкер.
    Вибори Президента України 2019. Другий тур
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 2.31% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      73.23%
    • Порошенко Петро Олексійович
      24.45%

    Як повідомлялося, 21 квітня в Україні відбувся другий тур виборів. За результатами опрацьованих ЦВК понад 99% електронних протоколів, Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів виборців, Петро Порошенко - 24,46% голосів.

    Волкер розповідав подробиці розмови Трампа і Зеленського. Американський лідер привітав шоумена з перемогою на президентських виборах. Трамп також привітав українців з мирними виборами. 
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