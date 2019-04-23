Коли Україна обрала Кучму замість Кравчука, то тоді теж всі думали, що країні настане кінець

Леонід Кучма Фото: УНІАН

Несподівано для всіх Кучма заговорив в українському дискурсі і взагалі, як невдовзі з'ясувалося: «Україна - не Росія»

Щось подібне ми вже якось переживали в 1994-му...

Тоді український нарід раптом обрав президентом Кучму замість Кравчука, і всі думали, що капєц Україні...

Тим більше, що незалежній Україні тоді було всього три роки. Ледве на ноги зіп'ялося...

Несподівано для всіх Кучма заговорив в українському дискурсі і взагалі, як невдовзі з'ясувалося: «Україна - не Росія»...

Значно пізніше, вже за президента Ющенка, я якось познайомився з екс-президентом особисто...

То ми трохи випили...

- Шкода, лисий, що ти в мене не працював, - сказав Кучма мені...

- Я проти вас працював, Леонід Данилович, - чесно відповів я йому. І нащось додав: «Кучму геть!»...

- Та, - махнув рукою Кучма...

Потім нахилився до мене і тихо, по-змовницьки сказав: «Дай мені одну цигарку, щоб жінка не бачила»...

Я дав

Джерело: блог Віталія Чепиноги

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