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    Думки вголос

    Коли Україна обрала Кучму замість Кравчука, то тоді теж всі думали, що країні настане кінець

    • Віталій Чепинога

      український політик

    • Розсилка
    Леонід Кучма - Коли Україна обрала Кучму замість Кравчука, то тоді теж всі думали, що країні настане кінець
    Леонід Кучма
    Фото: УНІАН

    Несподівано для всіх Кучма заговорив в українському дискурсі і взагалі, як невдовзі з'ясувалося: «Україна - не Росія»

    Щось подібне ми вже якось переживали в 1994-му...

    Тоді український нарід раптом обрав президентом Кучму замість Кравчука, і всі думали, що капєц Україні...

    Тим більше, що незалежній Україні тоді було всього три роки. Ледве на ноги зіп'ялося...

    Несподівано для всіх Кучма заговорив в українському дискурсі і взагалі, як невдовзі з'ясувалося: «Україна - не Росія»...

    Значно пізніше, вже за президента Ющенка, я якось познайомився з екс-президентом особисто...

    То ми трохи випили...

    - Шкода, лисий, що ти в мене не працював, - сказав Кучма мені...

    - Я проти вас працював, Леонід Данилович, - чесно відповів я йому. І нащось додав: «Кучму геть!»...

    - Та, - махнув рукою Кучма...

    Потім нахилився до мене і тихо, по-змовницьки сказав: «Дай мені одну цигарку, щоб жінка не бачила»...

    Я дав

    Джерело: блог Віталія Чепиноги

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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