Коли Україна обрала Кучму замість Кравчука, то тоді теж всі думали, що країні настане кінець
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Розсилка
Несподівано для всіх Кучма заговорив в українському дискурсі і взагалі, як невдовзі з'ясувалося: «Україна - не Росія»
Щось подібне ми вже якось переживали в 1994-му...
Тоді український нарід раптом обрав президентом Кучму замість Кравчука, і всі думали, що капєц Україні...
Тим більше, що незалежній Україні тоді було всього три роки. Ледве на ноги зіп'ялося...
Несподівано для всіх Кучма заговорив в українському дискурсі і взагалі, як невдовзі з'ясувалося: «Україна - не Росія»...
Значно пізніше, вже за президента Ющенка, я якось познайомився з екс-президентом особисто...
То ми трохи випили...
- Шкода, лисий, що ти в мене не працював, - сказав Кучма мені...
- Я проти вас працював, Леонід Данилович, - чесно відповів я йому. І нащось додав: «Кучму геть!»...
- Та, - махнув рукою Кучма...
Потім нахилився до мене і тихо, по-змовницьки сказав: «Дай мені одну цигарку, щоб жінка не бачила»...
Я дав
Джерело: блог Віталія Чепиноги