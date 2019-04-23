Зеленський завів акаунт президента в Twitter
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Зеленський зробив перші твіти і підписався на Кремль і Медведєва
У мікроблозі Twitter створений акаунт президента України Володимира Зеленського. «Спасибі за довіру, Україно», - йдеться в першій публікації акаунта.
Зараз в профілі зібрані репости з реакцією світових лідерів, зовнішньополітичних відомств і ЗМІ на перемогу Зеленського.
Всё возможно! #ЗеКоманда— Volodymyr Zelenskiy (@v__zelenskyi) 23 квітня 2019 р.
Все можливо! #ЗеКоманда pic.twitter.com/T1JBha6UiA
Разом з тим, акаунт ще не отримав офіційної верифікації від Twitter. Чи є він офіційним - незрозуміло.
У цієї сторінки зараз всього лише трохи більше трьохсот читачів.
Зазначимо, що читачі вже помітили, що свій перший допис Зеленський зробив російською мовою, а першими акаунтами, на які він підписався стали сторінки Кремля та прем'єра РФ Дмитра Медведєва.