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    Зеленський завів акаунт президента в Twitter

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    Зеленський завів акаунт президента в Twitter

    Зеленський зробив перші твіти і підписався на Кремль і Медведєва

    У мікроблозі Twitter створений акаунт президента України Володимира Зеленського. «Спасибі за довіру, Україно», - йдеться в першій публікації акаунта.

    Зараз в профілі зібрані репости з реакцією світових лідерів, зовнішньополітичних відомств і ЗМІ на перемогу Зеленського.

    Разом з тим, акаунт ще не отримав офіційної верифікації від Twitter. Чи є він офіційним - незрозуміло.

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    Зеленський завів акаунт президента в Twitter
    Зеленський завів акаунт президента в Twitter
    Зеленський завів акаунт президента в Twitter
    Зеленський завів акаунт президента в Twitter

    У цієї сторінки зараз всього лише трохи більше трьохсот читачів.

    Зазначимо, що читачі вже помітили, що свій перший допис Зеленський зробив російською мовою, а першими акаунтами, на які він підписався стали сторінки Кремля та прем'єра РФ Дмитра Медведєва. 

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