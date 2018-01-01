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    Думки вголос

    Промисловість Росії в січні виросла завдяки туалетному папері

    Що за маячня, скажете ви, прочитавши заголовок. Не поспішайте робити висновки, про туалетний папір написано недаремно
    Мовою оригіналу Как только что отчитался Росстат, рост промышленного производства в январе 2018 года составил 2,9% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. После падения промышленности на 3,6% в ноябре и на 1,5% в декабре прошлого года, такой результат представляется просто замечательным.
    • Ігор Ніколаєв

      Російський економіст

    • Сьогодні, 22:03
    • Розсилка
    Туалетного паперу у Росії у січні 2018 року було вироблено на 26,3% (!) більше в порівнянні з січнем 2017-го
    Туалетного паперу у Росії у січні 2018 року було вироблено на 26,3% (!) більше в порівнянні з січнем 2017-го

    Що за маячня, скажете ви, прочитавши заголовок. Не поспішайте робити висновки, про туалетний папір написано недаремно

    Мовою оригіналу

    Как только что отчитался Росстат, рост промышленного производства в январе 2018 года составил 2,9% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. После падения промышленности на 3,6% в ноябре и на 1,5% в декабре прошлого года, такой результат представляется просто замечательным. Тут же появились комментарии в том духе, что краткий негативный тренд конца 2017 года переломлен.

    Признаюсь, меня столь высокий результат промышленности в январе 2018 года несколько удивил, потому что объективных предпосылок для него не было. Что же, рост так рост, начал тогда я смотреть, как увеличился выпуск отдельных важнейших видов продукции. Так как приходится это делать на регулярной основе (когда выходит новая статинформация от Росстата), определить изменения в перечне важнейших видов продукции труда не составило.

    Впервые за долгие годы работы с информацией от Росстата я вдруг обнаружил, что в перечень важнейших видов продукции вошла «Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон».

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    Знаете, сколько у нас было произведено рулонов туалетной бумаги в январе 2018 года? Их произвели 413 млн штук, то есть по 3 рулона на каждого жителя страны. Может, это и не очень много, но поразительна динамика: туалетной бумаги было произведено на 26,3%(!) больше по сравнению с январем 2017 года.

    И здесь у меня закрались нехорошие подозрения: может, за счет изменения перечня важнейших видов продукции, которые входят в «корзину» товаров-представителей, по которым считаются индексы производства, Росстат пытается улучшить показатели?

    Ну-ка, что там еще в январе 2018 года появилось новенького, кроме туалетной бумаги, по сравнению с декабрем 2017 года? О, появились: «Напитки сокосодержащие фруктовые (или) овощные» (прирост на 25,6% в годовом выражении), «Овощи (кроме картофеля) и грибы консервированные» (+35,7%), «Котлы водогрейные» (+71,5%), «Белье постельное (+3,1%) и пр.

    Кстати, возникает, и такой вопрос: почему в декабре, когда все готовятся к Новому году, эти важные для новогоднего стола товары — «напитки сокосодержащие» и «овощи консервированные» — отсутствовали в перечне важнейших видов продукции, а в январе они «вдруг» появились там?

    Одновременно интересно посмотреть и на то, какая продукция оказалась исключенной Росстатом из перечня важнейших ее видов в январе по сравнению с декабрем 2017 года. Здесь тоже есть, на что обратить внимание: к примеру,выкинутыми оказались «вагоны пассажирские железнодорожные» (!? — да они всю жизнь до января 2018 года были в этом перечне), «камеры холодильные сборные», «никель необработанный» и пр. Ну, да, туалетная бумага важнее вагонов, без сомнения.

    Перечень важнейших видов продукции, безусловно, теснейшим образом коррелирует с «корзиной» товаров-представителей, по которой, собственно говоря, и проводятся расчеты. И от того, какие виды продукции туда включаются, будет зависеть точность расчета данных по динамике производства.

    Да об этом Росстат и сам пишет в своей Методологииисчисления индекса промышленного производства: «Качество индексов производства зависит от выбора «корзины» товаров-представителей». Ну, и?

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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