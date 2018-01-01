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    Думки вголос

    Тимошенко, Абраменко та російський посол: такі різні обійми та посмішки

    Про обнімашки і перспективу
    На жаль, історія вітань спортсмена Абраменка з росіянином Буровим витіснила здоровий глузд і аналіз, нафіга рейтингоносець номер один Тимошенко поїхала на мюнхенську конференцію аби пореготати із російським послом Сергієм Нечаєвим.  Мало того, історія Абраменка — це історія суто персонального успіху. На літній олімпіаді критиці за
    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 10:23
    • Розсилка
    <span>Призери Олімпійських ігор-2018 у фристайлі:&nbsp;</span><span>Олександр Абраменко (золото) та Ілля Буров (бронза)</span>
    Призери Олімпійських ігор-2018 у фристайлі: Олександр Абраменко (золото) та Ілля Буров (бронза)

    Про обнімашки і перспективу

    На жаль, історія вітань спортсмена Абраменка з росіянином Буровим витіснила здоровий глузд і аналіз, нафіга рейтингоносець номер один Тимошенко поїхала на мюнхенську конференцію аби пореготати із російським послом Сергієм Нечаєвим. 

    Мало того, історія Абраменка — це історія суто персонального успіху. На літній олімпіаді критиці за вітання з росіянином піддавали Юрія Чебана. Хоча своїм чемпіонством він по факту завдячує не істеричному тренеру, не країні, а рідній матері, яка посадила його підлітком в канал у каное і сказала «Синок, греби!». І за 17 років він нагріб двократне чемпіонство.

    А от похахушки Юлії Тимошенко із Нечаєвим і цинічна брехня прес-служби, що нічого не було — оце повний п*здець в політичній перспективі. Особливо після перших заяв ФРН, Швеції та Фінляндії про можливість направлення миротворців на Донбас. Про Білорусь навіть не згадую, там свій інтерес і для Путіна, і вигоди Лукашенка через «мінський процес».

    Обнімашки Тимошенко цікаві з огляду, що:

    1. Юля напередодні Мюнхена оприлюднила свій план мирного врегулювання на Донбасі, чим порушила монополію Порошенка, як головнокомандувача на єдиний план щодо Донбасу.
    2. Юля прогуляла тиждень дискусій і ухвалення закону про реінтеграцію Донбасу, але тупо і нахабно топить за свій план.
    3. Юлі набридла риторика імені Ляшка про зубожіння і мораторій на землю, а уся соціологія показує, що наразі топ-запитом є питання війни на Донбасі і варіант миротворців.

    Отже, Юля анонсує так звані демілітаризації територій, а якими силами, ні слова. Надіюсь, вона розуміє, що добровільно хрінову хмару техніки, зброї, м`яса росіяни не здадуть, а миротворці цим займатись не мають. Цікавий факт, втручання ЗСУ там не передбачено.

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    Другий пункт, дуже цікавий. Пропонується Введення міжнародної ЦИВІЛЬНОЇ адміністрації на територію, де панують терористи імені Захарченка і Корнета. Які цивільні проти терористів без жодного захисту?

    Третє. Дуже вдалий момент для презентації мирного плану на тлі необачного монологу Порошенка про «я президент миру, а не війни». Юля публічно пропонує план і закріплює все селфі із Волкером і Нечаєвим, щоби кожен бачив, чиє зверху.

    Чотири. Багато мирних план — свідома гра на Росію. Нині у нас є хоча б і неідеальна, але єдина позиція, усі лупають скалу в одній точці і таки потроху вдається продавити український інтерес у Вашингтоні чи в ПАРЄ. Тепер буде дві позиції, а це: 1) послаблені зусилля, 2) допомога РФ у питанні зняття санкцій на перспективу.

    П’яте. З ким обіймається і спить Абраменко (Да, за жінку-москвичку теж критикують. Я би ваших круглих баб із ідеальною біографією і успіхом іще переглянула) його персональна справа. Це тупо історія персонального успіху не «завдяки», а «попри». Абраменко у майбутньому може стати тренером, але це вузька спеціалізація і його приватне життя не є визначальним для вектору держави. А от з ким рже і що пропонує особа, топовий політик, за яку підуть голосувати мільйони ваших мамок і дідусів — оце задача.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Росія Юлія Тимошенко Донбас селфі ПАРЄ миротворці Олександр Абраменко
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