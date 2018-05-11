Росія сама підказує США, які нові санкції потрібно ввести проти неї

Росія знову наступила на ті самі граблі

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Не надо подсказывать новые санкции

Кто подсказывает? — Депутаты. Законопроект российского парламента «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» впору называть скандальным. Да он и есть такой, одна попытка запретить ввоз американских лекарств чего стоит.

Будет или не будет принят этот закон, и в каком виде он будет принят — негативные последствия для российской экономии всё равно будут. Вот этого депутаты наши явно недопонимают.

К примеру, возьмём такую заметную меру из данного документа: прекращение или приостановление сотрудничества с американцами в отрасли авиастроения. Ключевая мера здесь (о чём, конечно же, депутаты прекрасно знали) — это прекращение поставок титана в США уральской «ВСМПО — Ависма». И хотя тут же сами депутаты стали отыгрывать назад по этой мере, а Минпромторг в лице его руководителя Дениса Мантурова заявил, что этого не будет, беспокоиться теперь нам есть о чём.

Вот представьте ситуацию: американцы и не подозревали, что в России могут всерьёз рассматривать возможность отказа от поставок титана. Boeing, можно не сомневаться, был крайне удивлён.

Мы теперь, уже ясно, делать этого не будем. Так, типа попугали. Но американцы-то услышали нас и, будьте уверены, они задумаются над тем, чтобы в перспективе сменить такого поставщика. То есть получается, что депутаты своими необдуманными действиями провоцируют новые санкции против России.

Примерно на такие грабли мы, кстати, наступаем не в первый раз. Лет десять назад Россия вышла с инициативой превращения её в энергетическую сверхдержаву. Чего добились? — Добились того, что мощнейшим образом простимулировали процесс ухода европейских стран от энергетической зависимости от России. И понятно почему: мало кому захочется зависеть от чего бы то ни было от какой-нибудь сверхдержавы.

Вот и с этими антиамериканскими контрсанкциями то же самое получится. Риски для американцев обозначили, они их увидели. Ну, надо же понимать такие вещи, они ведь просчитываются!

Мало того, что на примере последних санкций американцы поняли, сколь болезненными могут быть для российской экономики санкции против отдельных компаний, так с российской стороны для них ещё и подсказки по направлениям будущих ударов посыпались. Удивительное дело!

Джерело: Эхо Москвы

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