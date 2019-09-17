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    Думки вголос

    Російський рубль більше не росте слідом за цінами на нафту

    • Ігор Ніколаєв

      Російський економіст

    • Розсилка
    Російський рубль більше не росте слідом за цінами на нафту

    Довгострокові ж наслідки зростання цін на нафту будуть негативними для російської валюти

    Мовою оригіналу

    Казалось, что на фоне почти 10%-го взлета мировых цен на нефть после резкого сокращения добычи нефти Саудовской Аравией в результате атаки дронов на её крупнейший нефтеперерабатывающий завод столь же стремительно начнет укрепляться и рубль. Но нет, такого не произошло. Да, рубль, разумеется, тоже краткосрочно вырос, но  не на 10%, а всего в пределах 1,5%. Что, рубль и впрямь «отвязался» от мировых цен на нефть? – Заявления подобного рода уже приходилось не раз слышать в  последнее время. Слышали такие утверждения мы тогда, когда нефть «провалилась», а рубль демонстрировал относительную устойчивость. Но, оказывается, верно и  другое, когда цены на нефть резко растут, а рубль столь же резко не  укрепляется. Почему?

    Во-первых, потому что есть ожидания в мире, что ситуация с добычей нефти достаточно быстро восстановится: саудиты уже заявили, что они в течение одного-двух дней могут восстановить до 2 млн б/сут нефти из 5,7 млн б/сут (именно на такую величину оценочно сократилась добыча нефти в результате атаки на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии). Кроме того, США заявили о готовности восполнить дефицит нефти из своих стратегических запасов.

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    Во-вторых, фундаментальные факторы (прежде всего, замедление мировой экономики и  снижающийся в результате этого, а также развития альтернативной энергетики, спрос на нефть) остаются прежними. Вон, в Китае промышленное производство выросло в августе 2019 года всего лишь на 4,4% в годовом выражении — рекордно низкий месячный показатель за последние годы.

    В-третьих, состояние российской экономики остается близким к стагнации (рост ВВП за I полугодие2019 года, по данным Росстата, на 0,7% в годовом выражении).

    В-четвертых, остается, даже понемногу усиливается, санкционное давление на Россию. А это плохо действует на рубль.

    Вот и получается, что рубль не может, как бывало раньше, взлететь вслед за мировой ценой на нефть. Кратковременный рост, не более того.

    Долговременные же последствия будут, напротив, не в пользу рубля. Мировой рынок нефти еще в  большей степени переструктуризируется в пользу США, которые увеличат свою долю за счет продолжения наращивания сланцевой нефтедобычи. Саудиты вряд ли захотят и дальше участвовать в рамках ОПЕК или даже ОПЕК+ в усилиях по сдерживанию нефтедобычи. Доля России, напротив, уменьшится.

    Получается, что кратковременные последствия для России, для рубля будут сильно отличаться от  долговременных. Сначала – выиграем, потом, по-большому, – проиграем.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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