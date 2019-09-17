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    Експерти проаналізують, хто займатиметься питанням етнополітики та міжнаціональних відносин (пресконференція)

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    Експерти проаналізують, хто займатиметься питанням етнополітики та міжнаціональних відносин (пресконференція)

    З ліквідацією Міністерства культури задоволення потреб національних меншин та корінних народів ризикує опинитися у фактичному вакуумі

    17 вересня в ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить пресконференція на тему: «Хто займатиметься питанням етнополітики та міжнаціональних відносин?».

    Запрошені гості: Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень; Ірина Суслова, депутатка ВРУ 8-го скликання; Дмитро Лубінець, депутат 9-го скликання, Голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

    Внаслідок непродуманої оптимізації система управління втрачає кваліфікованих спеціалістів, інституційну пам’ять та наступність у формуванні та реалізації державної політики, захисту прав національних меншин, корінних народів, мовних меншин, що призводить до проблем комунікації з владою, зростанням конфліктності. З ліквідацією Міністерства культури України, яке відповідно до функціональних завдань повинно було опікуватися й питаннями етнополітики, задоволенням потреб національних меншин та корінних народів, комунікацією держави та організацій меншин, відповідні теми ризикують опинитися у фактичному вакуумі, дефіциті уваги до них з боку держави.

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