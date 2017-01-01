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    Думки вголос

    Сумні перспективи російської економіки

    Навіть перепідпорядкування Росстату Мінекономрозвитку не допомагає. І не допоможе
    Мовою оригіналу Экономика почти встала. Не в смысле «с колен», а в смысле резко затормозилась. Итак, официальные данные Росстата по некоторым базовым видам экономической деятельности за октябрь 2017 года по сравнению с  октябрем 2016 года: промышленность – 0% (т.е. никакого роста уже нет),
    • Ігор Ніколаєв

      Російський економіст

    • Вчора, 22:20
    • Розсилка

    Навіть перепідпорядкування Росстату Мінекономрозвитку не допомагає. І не допоможе

    Мовою оригіналу

    Экономика почти встала. Не в смысле «с колен», а в смысле резко затормозилась. Итак, официальные данные Росстата по некоторым базовым видам экономической деятельности за октябрь 2017 года по сравнению с  октябрем 2016 года: промышленность – 0% (т.е. никакого роста уже нет), строительство – падение на 3,1%, сельское хозяйство – снижение на 2,5%. Продолжается (и даже  ускорилось) падение реальных денежных доходов населения: -1,3%.

    Если учтем (а учитывать надо обязательно), что еще в мае 2017 года та же промышленность показывала рост на 5,6%, то очевидна степень торможения по данному ключевому виду экономической деятельности.

    Что такое? Почему вдруг? Нам же Минэкономразвития твердило, что экономический рост будет только ускоряться?

    Кстати, чтобы достигнуть обещанного Минэкономразвития экономического роста в этом году на 2% с лишним, теперь, после октябрьского провала, надо, чтобы экономика в ноябре и декабре прирастала более, чем на 3%. Этого, очевидно, не будет.

    Почему вдруг такое происходит с экономикой? Для властей это так некстати, что хуже некуда. Они ведь уже рапортовали неоднократно, что все замечательно: экономика «набирает обороты», «вошла в новую фазу экономического роста» и т.д. и т.п.

    Но другого, если объективно оценивать ситуацию, и быть не могло. Чуть заметный экономический рост этого года носил восстановительный, адаптационный характер. Понятное дело, что долго, по возрастающей, он продолжаться не мог. Вот, жизнь и доказывает это.

    Что дальше? А дальше вот  что: выдыхающийся экономический рост подпадает под давление новых санкций; цены на нефть остаются на относительно невысоком уровне; структурные реформы, с  которыми так до конца и не смогут определиться, начинают реализовываться ни  шатко ни валко. А тут еще и налоговая нагрузка на бизнес будет расти…

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    В общем, дальше полная ерунда получается.

    Ну, а скорые статданные по промышленности за ноябрь 2017 года с очень большой долей вероятности подтвердят именно такие перспективы (хотя бы потому, что сработает «эффект базы» ноября 2016 года, когда промышленное производство показало высокий рост – на 3,4%). На фоне такого роста показать в русле сформировавшейся динамики что-то приличное в ноябре текущего года не удастся.

    Ждем пояснений от мечтателей из Минэкономразвития и всё-таки питаем надежду, что прогнозировать и обещать по принципу «чего изволите» станет в конце концов неприлично.

    Видите же: даже переподчинение Росстата Минэкономразвитию не помогает. И не поможет.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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