Вибори у Росії відбудуться на тлі знецінення рубля

І ніякі слова керівників Росії про стійке економічне зростання тут не допоможуть

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В начале сентября во многих регионах России пройдут выборы. Ещё весной этого года после триумфальных результатов президентских выборов казалось, что для властей сентябрь будет столь же приятным во всех отношениях месяцем. Однако сегодня ситуация принципиально другая, она изменилась в гораздо худшую сторону.

Есть два серьёзнейших негативных фактора: первый – решение властей о повышении пенсионного возраста, второй – падающий рубль. И та, и другая тема заслуживают отдельного рассмотрения в контексте выборов. Поэтому сегодня только об одном – о рубле.

Рубль падает и будет падать. Да, он падает не линейно, с отскоками. Курс снижается, к примеру, на три рубля, а отскакивает на один-два. И никакие технические факторы типа временного прекращения покупок валюты Минфином не способны переломить эту тенденцию, которая предопределяется слабостью российской экономики и нарастающим санкционным давлением. Даже относительно высокие цены на нефть не помогают.

Разумеется, власти не думали и не гадали, что так выйдет, что рубль вновь стремительно покатится вниз, а оно вон как вышло. Они, к тому же, похоже, забыли, что значит падающий рубль для россиян. Зря забыли, кстати.

В экономический кризис 2008-2009 годов результаты социологических опросов однозначно показали, что кризис для россиян ассоциируется, прежде всего, с тем, что происходит с российским рублём. Он падает – кризис есть, растёт – кризиса нет. В тот кризис рубль падал до февраля 2009 года, и люди отвечали, что кризис есть. Потом курс рубля перестал снижаться, и хотя экономика продолжала падать (ВВП за весь 2009 год упал почти на 8%), людям замораживали зарплаты, на предприятиях сокращали штаты, люди отвечали, то кризиса нет.

Поэтому значимость курса рубля с точки зрения восприятия экономической реальности нашими людьми очень велика.

Сегодня ситуация обратная: экономика, вроде как, формально ещё не в минусу; безработица на рекордно низком уровне, инфляция низкая, а многие уже живут с ощущением кризиса. Рубль падает – вот вам и вся причина.

Это значит, что выборы будут проходить в атмосфере экономического кризиса. И никакие слова про устойчивый экономический рост здесь не помогут.

Это, безусловно, новая ситуация для властей. Они (выборы-то региональные), конечно, постараются выпячивать местные успехи. Но удастся ли этими успехами перебить негатив в виде падающего рубля и решения по повышению пенсионного возраста – покажут только результаты выборов.

Джерело: Эхо Москвы

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