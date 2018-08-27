Медведчук назвав умови капітуляції України перед Росією

Єдине, що може врятувати країну від цього щастя: Медведчук із його страшно негативною харизмою переграє сам себе

Я подивилась знамените інтерв’ю із Кащейчуком у записі. Головна його думка: «гауляйтер готовий».

Саме інтерв’ю: публічні умови капітуляції перед Росією. Московському куму київський кум підмахувахували смачно дуже очікувано.

Великий інтерв‘юєр Кужеев скидався на модератора в інформаційних агенціях, коли спікери несуть все що хочуть за заплачену годину).

Страшно рве від спомину про Стуса. Очікувано больова точка танцюристка Оксана.

Програма абсолютно очікувана: без РФ ви все*етесь і держава 404. Я прийду і вирішу всі питання з Росією і ми таки зробимо із вас країну 404.

Непрямо визнав, що торгує зрідженим газом і почуває себе супер. Непрямо визнав, що проблема політв’язнів і наступ на порти і Азов свідома удавка до виборів.



Єдине, що може врятувати країну від цього щастя: Медведчук із його страшно негативною харизмою переграє сам себе.

Мінуси:

1. Кремлю абсолютно на*рати скільки тут поколінь виростає в незалежності. Вони кошмаритимуть і наступатимуть повзучими революціями і повзучими контреваншами поки анонімні жлоби раз на п’ять років голосуватимуть за популістів і мураєвих. Поки Україна остаточно не не відріже братську пуповину у всіх сенсах.

2. Мені страшно соромно, що на п’ятому році після Грушевського та Інститутської, війни і об’єктивного прогресу — на перемогу і місце претендують зомбі і вурдалаки, які вилізли зі смердючих політичних могильників.

3. Та ж тема Азова і портів. Я публічно звертаюсь до колег: висвітлюєте цю тему, майте совість.

Недавно на 112 оце усе коментила така собі Яніна Соколовська: чувіха, яка не вилазить із шоу 60 минут і Первого канала. Я в своїх ефірах чи не перша почала говорити про цю тему, яка ще не була мейнстрімом і її коментять фахово, або Олег Слободян, або Огризко, або міжнародники першого ешелону. Або фахівці, або накуй)

І про важливість/не важливість таких інтерв’ю в інформаційному просторі. Це небезпечна фігня. Бо там, те раз ступила Ганна Герман, крокує сімейство Шарія, де оці двоє — там Медведчук, а далі за екслюзив і Поклонська з Путіним будуть. Напівтонів не існує. Або скоморохами на святі ворога, або в принципі проти ворога. Хароший проект вобщєм. Чекаю інтерв’ю з великим політиком Януковичем чи Володимиром Олійником.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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