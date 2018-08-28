Путін знову відмовив архієпископу Клименту у помилуванні Сенцова



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Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент

Для початку процедури помилування Сенцов має самостійно звернутися до президента РФ Путіна

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент вкотре отримав відмову від російської влади помилувати політв’язня Олега Сенцова.

Про це повідомляє «Кримська правозахисна група» з посиланням на відповідь комісії Ямало-Ненецького автономного округу на особисте звернення архієпископа Климента до президента РФ.

У документі сказано, що для початку процедури помилування український політв’язень Олег Сенцов повинен самостійно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з відповідним проханням у письмовій формі і передати його адміністрації виправної установи, в якому він знаходиться.

Чиновники посилаються у відповіді на указ президента РФ №1500 від 28 грудня 2001 року «Про комісії з питань помилування на територіях суб’єктів Російської Федерації».

«За підсумками розгляду (заяви, вироку і характеристик на ув’язненого) складається висновок про доцільність застосування помилування і передається губернатору Ямало-Ненецького автономного округу. Губернатор округу на підставі матеріалів і висновків Комісії приймає власне рішення і вносить подання президенту Російської Федерації про доцільність застосування помилування до даного засудженого», – йдеться у документі.

Архієпископ Климент повідомив правозахисникам, що отримав аналогічну відповідь на прохання прискорити розгляд звернення матері Олега Сенцова про помилування сина, яке він відправив 8 серпня в комісію про помилування Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Нагадаємо, раніше Геращенко озвучила список громадян Росії, які засуджені в Україні за підготовку терактів чи участь у військових діях, і яких пропонують обміняти на українських політв'язнів.