Які небезпеки для Росії несе торгова війна між США і Китаєм

США і Китай - це дві найбільші світові економіки, і коли збитки будуть для економік такого масштабу, це за визначенням погано відіб'ється на всій світовій економіці

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Кому-то может показаться, что торговая война между США и Китаем никоим образом России не касается.

Ну а что? Это их разборки. Нам–то какое дело до них?

Есть и те (назовем их оптимистами), которые считают, что Россия только выиграет от всей этой истории, потому что, к примеру, США будут меньше поставлять сельхозпродукции в Китай из-за повышения соответствующих пошлин со стороны Поднебесной. А вот тут-то мы и заменим США в качестве поставщика, ну, скажем, той же сои. Что же, может быть и так, для каких-то отечественных производителей действительно могут «нарисоваться» какие-то выгоды.

Однако на факты обостряющихся торговых противоречий США и Китая надо все-таки смотреть не с «местечковой» стороны, а глобально. Причина: США и Китай – это две крупнейшие мировые экономики (суммарно около 40% мирового ВВП), и когда убытки будут для экономик такого масштаба, это по определению плохо отразится на всей мировой экономике.

Теперь вопрос: насколько плохо это все может отразиться. Очень плохо. Почему? Да потому, что мировая экономика сегодня снижает темпы своего роста. Мало того, она практически созрела для очередного мирового экономического кризиса циклического характера.

Напомню, что последний такой кризис был в 2008-2009 годах. Россия очень болезненно его пережила. ВВП страны в 2009 году обвалился почти на 8%, заметно подешевел рубль.

Сегодня мировая экономика созрела для кризиса. Она перегрета, «пузыри», прежде всего, на фондовых рынках, надулись, спекулянты нервничают (посмотрите, как они шарахаются при малейших подозрениях, что «кажется, началось»). В такой ситуации кризис обязательно будет. Вопрос только в том, что сможет послужить «спусковым крючком» для начала этого кризиса. В 2008 году таким «крючком» стало крушение американского инвестбанка Lehman Brothers. Сегодня разрастающаяся торговая война между США и Китаем просто идеально подходит на эту роль.

Так что все эти «терки» между США и Китаем грозят началом очередного мирового экономического кризиса циклического характера. Если еще учтем, что по сравнению с 2008-2009 годами у России сегодня появился мощный негативный отягчающий фактор в виде санкций–антисанкций, то перспективы российской экономики видятся совсем неважными.

Джерело: Эхо Москвы

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