Чому влада ігнорує діяльність російських інформаційних диверсантів на території України?
Російське пропагандистське видання Страна.ЮА затаврувало Резнікова як саботажника мирного процесу
Росія миттєво спустила своїх собак на Олексія Резнікова, віце-премєра з питань реінтеграції, за його блог на Atlantic Council, де він звинуватив Росію в грубому порушенні Мінських угод, а саме – в захопленні території, котра на 1800 квадратних миль виходить за межі, визначені у тих домовленостях.
Рєзніков указує на цей факт як на підставу шукати інший мирний план по Донбасу – оскільки у фундаментальних безпекових і політичних питаннях Росія відійшла від місньку і повертатися не збирається.
Російське пропагандистське видання Страна.ЮА («український» сайт) негайно затаврувало Резнікова як саботажника мирного процесу. Мовляв, яких вам доказів небажання Україною миру у відповідності до Мінська ще треба – дивіться, високопоставлений чиновник каже, що угоди йому там чимось не подобаються!
Отже, робить брехливий висновок Страна, Резніков особисто саботує Мінськ. Хоча, з логікою це має мало спільного – адже не обов’язково потрібно бути у захваті від тих угод, котрі намагаєшся виконати.
Як додатковий доказ Страна цитує російську сторону, котра теж каже «Україна не виконує Мінськ!». Вбивчий аргумент, ага.
Питання лише в одному – як довго українська влада буде ігнорувати цю діяльність російських інформаційних диверсантів на своїй території?
Джерело: блог Ігоря Луценка