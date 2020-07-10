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    Думки вголос

    Чому влада ігнорує діяльність російських інформаційних диверсантів на території України?

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Чому влада ігнорує діяльність російських інформаційних диверсантів на території України?

    Російське пропагандистське видання Страна.ЮА затаврувало Резнікова як саботажника мирного процесу

    Росія миттєво спустила своїх собак на Олексія Резнікова, віце-премєра з питань реінтеграції, за його блог на Atlantic Council, де він звинуватив Росію в грубому порушенні Мінських угод, а саме – в захопленні території, котра на 1800 квадратних миль виходить за межі, визначені у тих домовленостях.

    Рєзніков указує на цей факт як на підставу шукати інший мирний план по Донбасу – оскільки у фундаментальних безпекових і політичних питаннях Росія відійшла від місньку і повертатися не збирається.

    Російське пропагандистське видання Страна.ЮА («український» сайт) негайно затаврувало Резнікова як саботажника мирного процесу. Мовляв, яких вам доказів небажання Україною миру у відповідності до Мінська ще треба – дивіться, високопоставлений чиновник каже, що угоди йому там чимось не подобаються!

    Отже, робить брехливий висновок Страна, Резніков особисто саботує Мінськ. Хоча, з логікою це має мало спільного – адже не обов’язково потрібно бути у захваті від тих угод, котрі намагаєшся виконати.

    Як додатковий доказ Страна цитує російську сторону, котра теж каже «Україна не виконує Мінськ!». Вбивчий аргумент, ага.

    Питання лише в одному – як довго українська влада буде ігнорувати цю діяльність російських інформаційних диверсантів на своїй території?

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЗМІ Мінські угоди пропаганда Олексій Резніков
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