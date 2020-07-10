Чому влада ігнорує діяльність російських інформаційних диверсантів на території України?

Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Ігор Луценко

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Російське пропагандистське видання Страна.ЮА затаврувало Резнікова як саботажника мирного процесу

Росія миттєво спустила своїх собак на Олексія Резнікова, віце-премєра з питань реінтеграції, за його блог на Atlantic Council, де він звинуватив Росію в грубому порушенні Мінських угод, а саме – в захопленні території, котра на 1800 квадратних миль виходить за межі, визначені у тих домовленостях.

Рєзніков указує на цей факт як на підставу шукати інший мирний план по Донбасу – оскільки у фундаментальних безпекових і політичних питаннях Росія відійшла від місньку і повертатися не збирається.

Російське пропагандистське видання Страна.ЮА («український» сайт) негайно затаврувало Резнікова як саботажника мирного процесу. Мовляв, яких вам доказів небажання Україною миру у відповідності до Мінська ще треба – дивіться, високопоставлений чиновник каже, що угоди йому там чимось не подобаються! Отже, робить брехливий висновок Страна, Резніков особисто саботує Мінськ. Хоча, з логікою це має мало спільного – адже не обов’язково потрібно бути у захваті від тих угод, котрі намагаєшся виконати. Як додатковий доказ Страна цитує російську сторону, котра теж каже «Україна не виконує Мінськ!». Вбивчий аргумент, ага. Питання лише в одному – як довго українська влада буде ігнорувати цю діяльність російських інформаційних диверсантів на своїй території?

Джерело: блог Ігоря Луценка

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