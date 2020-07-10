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    Політика

    Саакашвілі знову спровокував дипломатичний скандал з Грузією

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    Михайло Саакашвілі знову спровокував дипломатичний скандал з Грузією - Саакашвілі знову спровокував дипломатичний скандал з Грузією
    Михайло Саакашвілі знову спровокував дипломатичний скандал з Грузією

    Саакашвілі назвав нинішнє грузинське уряд повністю нелегітимним

    Голова виконавчого комітету реформ при президенті України, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі назвав нинішній грузинський уряд повністю нелегітимним. У парламенті Грузії заявили, що Києву доведеться дати пояснення черговим «пропагандистським« висловлюванням Саакашвілі.

    Про це повідомляє Грузія Online.

    «Я вважаю, що уряд Грузії повністю нелегітимний. Я ні на секунду не визнаю його законність і ні на секунду не визнаю законність існуючої ситуації в Грузії. Це незаконна ситуація», - заявив Саакашвілі.

    Глава парламентського комітету з оборони і безпеки Грузії Іраклій Сесіашвілі заявив, що «чергова ганебна пропаганда Саакашвілі і його насичене брехнею заяву» нікого не здивували.

    «Він є політичним злочинцем перед своєю країною і розшукується грузинським правосуддям, однак, це одна частина, і суспільство це добре бачить», - сказав він.

    Парламентарій зазначив, що, оскільки Саакашвілі представляє владу України, то його висловлювання про легітимність уряду Грузії не залишаться без реакції.

    «За це спитається з України, оскільки український публічний службовець втручається у внутрішньополітичні питання Грузії, і зокрема, важко чути те, що публічний службовець України називає уряд Грузії нелегітимним. Зрозуміло, держава відреагує на це», - заявив Сесіашвілі.

    Нагадаємо, нещодавно Саакашвілі в Facebook зробив заяву щодо внутрішньої політики в Грузії. Він заявив, що не буде спокійно дивитися на знищення» Грузії і закликав грузинську опозицію об'єднатися на майбутніх виборах.

    пропаганда Михайло Саакашвілі Грузія скандал уряд
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