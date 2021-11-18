18 країн-ворогів України, окрім Росії

Засідання ООН вкотре показує, хто наші друзі, а хто – ні

Ці країни – такі самі вбивці українців, як і РФ

До вашої уваги – країни, які вкотре підтримали окупацію Росією Криму, тобто руйнування всього світового ладу.

Представник України в ООН Сергій Кислиця пише: «Знайте їх в обличчя. Пам’ятайте, коли дехто з них вам співає про дружбу і любов до України».

Приєднуюся до цих правильних слів. Пам’ятайте. Не забувайте. Ці країни – такі самі вбивці українців, як і Росія. Ці країни – винні в гібридній ІІІ світовій війні, яка ще торкнеться багатьох, якщо не всіх у світі.

Список країн:

Вірменія Білорусь Камбоджа Китай Куба КНДР Еритрея Індія Іран Казахстан Киргизстан Малі Нікарагуа Філіппіни Сербія Судан Сирія Венесуела

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Джерело: блог Айдера Муждабаєва

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