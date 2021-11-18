  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Айдер Муждабаєв
рус
    Думки вголос

    18 країн-ворогів України, окрім Росії

    Засідання ООН вкотре показує, хто наші друзі, а хто &ndash; ні - 18 країн-ворогів України, окрім Росії
    Засідання ООН вкотре показує, хто наші друзі, а хто – ні
    фото: ООН/Facebook

    Ці країни – такі самі вбивці українців, як і РФ

    До вашої уваги – країни, які вкотре підтримали окупацію Росією Криму, тобто руйнування всього світового ладу.

    Представник України в ООН Сергій Кислиця пише: «Знайте їх в обличчя. Пам’ятайте, коли дехто з них вам співає про дружбу і любов до України».

    Приєднуюся до цих правильних слів. Пам’ятайте. Не забувайте. Ці країни – такі самі вбивці українців, як і Росія. Ці країни – винні в гібридній ІІІ світовій війні, яка ще торкнеться багатьох, якщо не всіх у світі.

    Список країн:

    1. Вірменія
    2. Білорусь
    3. Камбоджа
    4. Китай
    5. Куба
    6. КНДР
    7. Еритрея
    8. Індія
    9. Іран
    10. Казахстан
    11. Киргизстан
    12. Малі
    13. Нікарагуа
    14. Філіппіни
    15. Сербія
    16. Судан
    17. Сирія
    18. Венесуела
    Читайте також:

    Джерело: блог Айдера Муждабаєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія ООН війна гібридна війна Україна Сергій Кислиця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Валерій Пекар
    Валерій Пекар

    Бізнесмен

    Сергій Гармаш
    Сергій Гармаш

    Журналіст

    Валерій Чалий
    Валерій Чалий

    Надзвичайний і Повноважний Посол України у США

    Наталка Прудка
    Наталка Прудка

    Журналіст

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    18 країн-ворогів України, окрім Росії