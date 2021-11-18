18 країн-ворогів України, окрім Росії
Ці країни – такі самі вбивці українців, як і РФ
До вашої уваги – країни, які вкотре підтримали окупацію Росією Криму, тобто руйнування всього світового ладу.
Представник України в ООН Сергій Кислиця пише: «Знайте їх в обличчя. Пам’ятайте, коли дехто з них вам співає про дружбу і любов до України».
Приєднуюся до цих правильних слів. Пам’ятайте. Не забувайте. Ці країни – такі самі вбивці українців, як і Росія. Ці країни – винні в гібридній ІІІ світовій війні, яка ще торкнеться багатьох, якщо не всіх у світі.
Список країн:
- Вірменія
- Білорусь
- Камбоджа
- Китай
- Куба
- КНДР
- Еритрея
- Індія
- Іран
- Казахстан
- Киргизстан
- Малі
- Нікарагуа
- Філіппіни
- Сербія
- Судан
- Сирія
- Венесуела
Джерело: блог Айдера Муждабаєва