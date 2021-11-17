У разі повномасштабної війни Росії проти України, Європа отримає катастрофічні наслідки

Якою ціною обійдеться битва з ворогом? І чи не краще вже зараз застосувати

Якою ціною обійдеться битва з ворогом? І чи не краще вже зараз застосувати дійсно стримуючі санкції?

Однією з причин подальших агресивних дій Кремля є непропорційне застосування у відповідь на порушення і злочини міжнародно-правових санкцій

Останнім часом почули від наших європейських партнерів, що наслідки для Росії будуть суттєві в разі повномасштабної війни проти України. Звичайно ж. Але тоді вже буде пізно! Тоді наслідки, самі собою, будуть катастрофічні і для України, і для Росії, і для Європи. Діяти треба зараз і на випередження!

Однією з причин подальших агресивних дій Кремля є непропорційне застосування у відповідь на порушення і злочини міжнародно-правових санкцій. Тобто санкції є досить чутливими в економічному плані (хоча підвищення цін на енергоресурси суттєво послабило цей вплив) але вони, на жаль, не виконують якраз притаманну їм функцію примусу для відновлення порушених міжнародно-правових норм.

Санкції в міжнародній практиці за своїми наслідками можуть бути навіть більші, ніж шкода, заподіяна порушником. Тому треба нам і нашим союзникам і партнерам переосмислити підходи і переходити до санкцій дійсно дієвих, які б зупиняли агресора, а не розтягували кризу та війну в часі. І, звісно, дивним виглядає фактичне заохочення агресора через якісь специфічні умови взаємодії в енергетичному секторі (йдеться про Північний потік – 2 і не тільки).

Тому висновок один: мають бути застосовані санкції дійсно стримуючі. Тільки такі заходи у поєднанні із добре координованою позицією союзників та підсиленням обороноздатності України та її інституційної спроможності розвиватися пришвидшеними темпами можуть зупинити повномасштабну війну на Європейському континенті. Інакше, імовірність найгіршого сценарію буде тільки збільшуватися.

Джерело: Блог Валерія Чалого

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