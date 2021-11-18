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    Думки вголос

    Путін поводиться, як агресивний підліток-хуліган, що хоче привернути до себе увагу

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Путіну вдалося поговорити з Меркель, але... - Путін поводиться, як агресивний підліток-хуліган, що хоче привернути до себе увагу
    Путіну вдалося поговорити з Меркель, але...

    У Путіна відсутня будь-яка політична стратегія

    Мовою оригіналу

    Германия приостановила сертификацию Северного потока – это пока единственный реальный результат путинской провокации с беженцами. Ах да, Путину еще удалось два раза, а Лукашенко – один раз поговорить с Меркель по телефону.

    У Путина нет политической стратегии, нет разработанного плана достижения какой-то конкретной цели, нет, вообще, какого-то рационального целеполагания. Он ведет себя как злой и агрессивный подросток-невротик, который пытается привлечь к себе внимание с помощью хулиганских выходок, каких-то гадостей окружающим.

    Ах, вы меня презираете, не считаете достойным внимания, так получайте: нагажу вам под дверь, плюну в чай, испорчу воздух в лифте; подкину вам на границу толпу беженцев, подведу войска, буду угрожать войной и вторжением.

    Хулигана сначала пытаются увещевать, уговорить перестать гадить. Однако, когда это не помогает, его все-таки бьют, причем ногами. Путину, действительно, удается встретиться с Байденом, поговорить с Меркель, получить свою порцию мирового внимания, иллюзию значимости.

    Потом, правда, его начинают бить, вводят санкции, замораживать проекты. Хулигану больно, но для него важнее, что вместе с фингалом под глазом, он свою минуту «славы» все-таки получил.

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Німеччина Ангела Меркель Путін путінський режим
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    Путін поводиться, як агресивний підліток-хуліган, що хоче привернути до себе увагу