Путін поводиться, як агресивний підліток-хуліган, що хоче привернути до себе увагу

У Путіна відсутня будь-яка політична стратегія

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Германия приостановила сертификацию Северного потока – это пока единственный реальный результат путинской провокации с беженцами. Ах да, Путину еще удалось два раза, а Лукашенко – один раз поговорить с Меркель по телефону.

У Путина нет политической стратегии, нет разработанного плана достижения какой-то конкретной цели, нет, вообще, какого-то рационального целеполагания. Он ведет себя как злой и агрессивный подросток-невротик, который пытается привлечь к себе внимание с помощью хулиганских выходок, каких-то гадостей окружающим.

Ах, вы меня презираете, не считаете достойным внимания, так получайте: нагажу вам под дверь, плюну в чай, испорчу воздух в лифте; подкину вам на границу толпу беженцев, подведу войска, буду угрожать войной и вторжением.

Хулигана сначала пытаются увещевать, уговорить перестать гадить. Однако, когда это не помогает, его все-таки бьют, причем ногами. Путину, действительно, удается встретиться с Байденом, поговорить с Меркель, получить свою порцию мирового внимания, иллюзию значимости.

Потом, правда, его начинают бить, вводят санкции, замораживать проекты. Хулигану больно, но для него важнее, что вместе с фингалом под глазом, он свою минуту «славы» все-таки получил.

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Джерело: блог Ігора Ейдмана

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