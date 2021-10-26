Вакцинованим не варто розслаблятися й ігнорувати захист власного здоров'я

Вакцина – ефективний засіб захистити окремого індивіда від вірусу і є благом, за умови, якщо дотримуються рекомендації щодо протипоказань

Нинішня пропаганда у стилі «вакцинуйся, і буде тобі щастя!» містить фундаментальну помилку. Нас намагаються переконати, що вакцинація – універсальне добро і зупинить хвилю епідемії. Але це принаймні в короткостроковому плані не є так.

На користь такої думки свідчить, приміром, нещодавне американське наукове дослідження. Його висновок – зростання заражень не пов'язане з рівнем вакцинації у 68 країнах та 2947 округах США. Посилання на урядовий сайт США, де воно розміщене – у коментарі.

Від себе висловлю таку думку. Надто ретиві прихильники кажуть – мовляв, вакцинуйся і будь вільним, ходи де завгодно! Але ж вакциновані теж хворіють – так, дійсно, легше або взагалі безсимптомно. А коли безсимптомно, то вони і є тією епідемічною зброєю, як робить десятки заражень.

Чомусь забули попереднє гасло, котре використовували у інформкампанії – «сиди вдома». Саме добровільне обмеження соціальних контактів під час хвилі епідемії і є тим науково перевіреним та очевидно ефективним засобом для збиття сплесків інфікування, і саме за нього треба агітувати.

Звісно, статистика доводить: вакцина – ефективний засіб захистити окремого індивіда від вірусу і є благом, за умови, якщо дотримуються рекомендації щодо протипоказань.

Тож найкраще, що можуть зробити ті прихильники вакцинації, котрі зараз ведуть агресивну агітацію, – це бути прикладом відповідального ставлення і максимально обмежити свої соціальні контакти.

Повернімося до дослідження, про яке я казав вище.

На рівні країн лінія тенденції передбачає навіть незначно позитивну асоціацію! Вища вакцинація – вища епідемія. Прокоментую – саме, можливо, через те, що вакциновані починають поводитися надто розслаблено.

Автори згадують Ісландію та Португалію. В обох країнах понад 75% населення повністю вакциновані та мають більше випадків на 1 мільйон людей, ніж у таких країнах, як В’єтнам та ПАР, де близько 10% населення повністю вакциновані.

Науковці у своїх висновках наголошують на тому, що слід переглянути ставлення до вакцинації як до основної стратегії боротьби з нинішнім вірусом. Поряд зі збільшенням її рівня, можливо, доведеться запровадити інші фармакологічні та нефармакологічні заходи.

Автори дослідження стверджують, що заохоченням до вакцинації слід робити зі скромністю та повагою. Вони прямо кажуть – «стигматизація населення може принести більше шкоди, ніж користі».

Важливо, що інші заходи немедикаментозної профілактики (та ж соціальна дистанція, тобто «сиди вдома») необхідно відновити, щоб людство змогло жити поруч з новою інфекцією – очевидно, що ми уже ніколи від неї не позбудемося, просто вона перетвориться на одну з форм «грипу».

Отож, прохання до друзів – обмежте контакти на цей період, будьте відповідальними! Вакцинуйтеся, якщо у вас є для цього показання – обов’язково консультуйтеся з лікарями!

Джерело: блог Ігоря Луценка

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