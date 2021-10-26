Рекордні захворюваність і смертність в Україні. Міністр Ляшко каже, що це вже не так страшно

Очільник МОЗ каже, що після того, як з’явилися щеплення, кількість нових випадків уже не є таким критичним показником

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко стверджує, що завдяки кампанії з вакцинації кількість нових випадків Covid-19 для МОЗ уже не є таким критичним показником. Про це міністр сказав в інтерв’ю УП.

«Коли з’явилися щеплення, кількість нових випадків уже не є таким критичним показником. Якщо ми кажемо, наприклад, що виявили 100 випадків, і серед них 20 чи 30 вакцинованих, то з інших, невакцинованих, 30% потрапляє до лікарні. З вакцинованих – не більше 5%. Тобто в цю просту таку математичну модель додалися інші фактори», – заявив Ляшко.

Типовим прикладом вищевказаного факту міністр назвав Велику Британію:

«Коли в них у першій хвилі було 40 тисяч хворих, у них був жорсткий локдаун. Зараз при 40 тисяч випадках у них взагалі немає локдауну».

На уточнююче питання, чи нинішній ріст добових хворих не такий страшний, як, наприклад, у квітні цього року, Ляшко відповів:

«Не такий страшний. Бо коли у квітні із тих 40 тисяч (у Великій Британії – ред.) 4-5 тисяч потрапляло в лікарні, то зараз з 40 тисяч у них 200-300 чоловік. Система охорони здоров’я спроможна надавати їм якісну медичну допомогу без шкоди для надання допомоги іншим. Чому ми закликаємо всіх вакцинуватися? Так, можливо, після вакцинації циркуляція вірусу продовжиться, але вона не буде критичною для системи охорони здоров’я. Ми не лише врятуємо життя, а й не будемо навантажувати систему, і ті, хто потребують допомоги з іншими хворобами, зможуть її отримати».

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