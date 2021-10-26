Очільник МВС розповів, як поліція знаходить фейкові covid-сертифікати

Шахраї обманюють людей, виманюючи $100 або $200, щоб запропонувати підроблений сертифікат чи ПЛР-тест

Порушення виявляють під час «контрольних закупівель»

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що 90% випадків поширення підроблених covid-документів є звичайним шахрайством. Але є й випадки надання медиками «майже оригінальних» документів. Про це він розповів в ефірі телеканалу ICTV.

Міністр каже, що порушення виявляють під час «контрольних закупівель». Першим видом підробки сертифікатів називає «банальне шахрайство» – це 90% випадків.

«Громадян просто обманюють, виманюючи $100 або $200, щоб запропонувати підроблений сертифікат чи ПЛР-тест», – зазначає Монастирський.

Друга категорія підробки документів, за словами глави МВС, – «умовний ефект фотошопу, коли просто малюється картинка, умовний QR-код, який не працює».

«У такому разі поліцейський чи прикордонник встановлює, що немає прив'язки до відповідної бази, і одразу людина їде до райвідділу поліції, оформлюються матеріали кримінального провадження», – кажуть у МВС.

Третій вид підробки covid-документів стосується зловживань з боку медиків: «Є випадки, коли окремі недоброчесні медики пропонують підроблені сертифікати. Це найбільша шкода... Справді, людина отримує сертифікат, іноді навіть пропонується внести дані до додатка «Дія», тобто він майже оригінальний».

Правоохоронці обіцяють жорстко реагувати на такі порушення та сподіваються на відповідну позицію міністерства охорони здоров’я.

«Поліція буде дуже жорсткою в таких ситуаціях. Думаю, що і позиція міністра охорони здоров’я щодо керівників таких медустанов буде жорсткою», – зазначив урядовець.

Також міністр Монастирський анонсував значки про вакцинацію: хто їх носитиме.

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

Нагадаємо, в разі відсутності covid-документів під час міжобласних автомобільних перевезень пасажирам загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень.

Варто зазначити, що 25 жовтня в Україні зафіксовано антирекорд смертей від коронавірусу, ще у 19 тис. українців підтвердили Covid-19. Також повідомляється, що понад 7 млн українців отримали дві дози вакцини від Covid-19. Загалом проведено понад 16 млн щеплень. Як відомо, новий варіант «Дельта»-штаму вже в Україні.

Напередодні уряд назвав дату, коли невакцинованих вчителів та чиновників відсторонять від роботи.

У мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.