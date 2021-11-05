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    Думки вголос

    Влада перетворюється в медіа агентство

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нині всі, хто має свою аудиторію, де-факто є владою - Влада перетворюється в медіа агентство
    Нині всі, хто має свою аудиторію, де-факто є владою
    фото з відкритих джерел

    Те, як людина описує світ, насправді більше за все говорить не про факти, котрі згадуються, а про того, хто згадує

    Цікава тенденція, яку давно спостерігаю – перетворення влади у підвид медіа.

    От зараз офіс президента презентував щотижневу розсилку для нібито боротьби з російською дезою, а насправді, якщо подивитися структуру – то для створення картини подій в Україні для західних країн.

    Нині всі, хто має свою аудиторію, де-факто є владою. І навпаки, кожен орган влади – це медіа, і реалізація ним своїх повноважень стає все менше можливою без того, щоб бути медіа. Приміром, НАБУ Ситника – це більше медіа, ніж реальний орган по боротьбі з корупцією.

    І ще один аспект. Те, як медіа описує світ, насправді більше за все говорить не про факти, котрі згадуються, а про того, хто згадує.

    Це знають усі професійні учасники медіа-сфери, і, я думаю, через спостереження за тим, що, а головне ЯК там пишуть в ОП в цьому дайджесті, можна буде зробити багато цікавих спостережень, прогнозів та оцінок.

    Правда, неясно поки, як підписатися.

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    Джерело: блог Ігоря Луценка

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    Теги: ЗМІ НАБУ Офіс президента
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    Влада перетворюється в медіа агентство