Нардеп Шуфрич став власником телеканалу, – ЗМІ

За інформацією ЗМІ раніше Шуфрич придбав 60% акцій телеканалу «Перший Незалежний»

Наразі на каналі транслюють передачі «Першого незалежного»

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» та голова Комітету ВР з питань свободи слова Нестор Шуфрич став власником ТОВ «Телепростір» (телеканал UkrLive). Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції, передає Liga.net.

Відповідно до історії змін реєстраційної інформації, 28 жовтня замість Владислава Багінського, який значився засновником, кінцевим бенефіціаром та керівником компанії, власником став Нестор Шуфрич. Водночас очолив компанію Віктор Фролов.

Зазначимо, що супутниковий телеканал UkrLive веде мовлення на частоті 12284 V 27500. Наразі на каналі транслюють передачі «Першого незалежного».

Раніше повідомлялося, що Нестор Шуфрич придбав 60% акцій телеканалу «Перший Незалежний», створеного колишніми співробітниками підсанкційних телеканалів Zik, NewsOne та 112 Україна, які пов'язують з одним із лідерів партії віктором Медведчуком.

Нагадаємо, Шуфрич влаштував істерику в прямому етері та напав на Ляшка.

Раніше Шуфрич заступився за соратника Медведчука та «пояснив» його мільйонні статки.