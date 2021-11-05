Україна порушила в ОБСЄ питання затримання журналістів в окупованому Криму

Російська окупаційна адміністрація продовжує переслідування та репресії проти вільної журналістики

Україна закликає держав-учасниць ОБСЄ та офіс ОБСЄ з питань свободи ЗМІ вжити зусилля зі сприяння звільненню всіх незаконно утримуваних громадянських журналістів і працівників ЗМІ на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

«Російська окупаційна адміністрація продовжує переслідування та репресії проти вільної журналістики. Громадські журналісти та інші працівники ЗМІ переслідуються та ув'язнюються за їхню громадянську позицію та журналістську роботу», - заявив Цимбалюк у заяві з нагоди Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Очільник української місії в ОБСЄ нагадав, що серед незаконно затриманих журналістів є Владислав Єсипенко, Наріман Джелялов, Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулеймаєв, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалієв, Амет Сулейманов, Різа Ізетов, Емір-Усеїн.

Він вказав на те, що з метою привернення додаткової уваги до переслідування журналістів та порушення свободи вираження поглядів російською окупаційною адміністрацією в Криму, МЗС України розпочало ініціативу із захисту громадянських журналістів, які незаконно утримуються Росією, з допомогою іноземних громадських діячів.

«Користуючись цією можливістю, ми заохочуємо держави-учасниці підтримати цю ініціативу, спрямовану на сприяння звільненню всіх незаконно утримуваних громадянських журналістів і працівників ЗМІ на тимчасово окупованих територіях України. Ми також розраховуємо на активнішу участь Представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ у цьому надзвичайно важливому питанні», – заявив Цимбалюк.

Раніше адвокат першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла Микола Полозов повідомив, що політв'язня без підстав перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні.

Полозов повідомив, що навіть згідно з окупаційним законодавством «влада» не має права проводити з політв'язнем експертизу. Захист оскаржить це рішення.

МЗС назвав відправку Джелялова у психлікарню каральною практикою.

Зазначимо, що заарештованому кримському активістові Наріману Джелялу не надходять листи.

Раніше окупанти висунули звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову у вчиненні нібито диверсії. Спочатку його підозрювали в «пособництві».

Джерело: Укрінформ