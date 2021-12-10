Янукович знищив економіку України. Але його досі хвалять

Якщо б не фінансова допомога, Україні загрожувало б банкрутство

На днях може бути рішення у Лондонському суді по так званому кредиту Януковича, котрий той в останні місяці свого правління спішно брав у Путіна.

Прикметно, що тоді, у 2011-2013 роках, не було ні війн, ні революцій, але ВВП України під керівництвом команди донецьких професіоналів став падати з 3-го кварталу 2012 року, а золотовалютні резерви регулярно танули з самого початку правління ростовського вигнанця.

Арбузов, головний банкір сім’ї тодішнього Пєрвого, спалював резерви, щоб штучно тримати «курс по 8», бо інакше гривня б полетіла у девальвацію.

Азаров тоді проговорився, що якщо б не фінансова допомога Путіна, Україні загрожувало б банкрутство. Отак керували регіонали.

Це важливо нині пам’ятати і усім нагадувати, коли починають говорити, які хороші були управлінці з підібраного Росією уряду Януковича.

Джерело: блог Ігоря Луценка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.