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    Думки вголос

    Янукович знищив економіку України. Але його досі хвалять

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
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    Золотовалютні резерви регулярно танули - Янукович знищив економіку України. Але його досі хвалять
    Золотовалютні резерви регулярно танули
    фото з відкритих джерел

    Якщо б не фінансова допомога, Україні загрожувало б банкрутство

    На днях може бути рішення у Лондонському суді по так званому кредиту Януковича, котрий той в останні місяці свого правління спішно брав у Путіна.

    Прикметно, що тоді, у 2011-2013 роках, не було ні війн, ні революцій, але ВВП України під керівництвом команди донецьких професіоналів став падати з 3-го кварталу 2012 року, а золотовалютні резерви регулярно танули з самого початку правління ростовського вигнанця.

    Арбузов, головний банкір сім’ї тодішнього Пєрвого, спалював резерви, щоб штучно тримати «курс по 8», бо інакше гривня б полетіла у девальвацію.

    Азаров тоді проговорився, що якщо б не фінансова допомога Путіна, Україні загрожувало б банкрутство. Отак керували регіонали.

    Це важливо нині пам’ятати і усім нагадувати, коли починають говорити, які хороші були управлінці з підібраного Росією уряду Януковича.

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    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Віктор Янукович суд гроші ВВП гривня
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    Янукович знищив економіку України. Але його досі хвалять