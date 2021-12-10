Українець у Польщі спустив у стриптиз-барі 120 тисяч злотих

Чоловік вважає, що у закладі йому щось підсипали, однак польська прокуратура злочину не вбачає

В одному з go-go клубів, що розташований у Варшаві, чоловік за вечір втратив фактично всі заощадження. Найгірше, що бідолаха не пам'ятає як та на що витратив 120 тис. злотих (майже 800 тис.грн). Про це пише polsatnews.pl.

Він розповів, що того вечора разом із друзями гуляли та випивали. Коли компанія проходила повз go-go клуб, вродливі дівчата запросили їх всередину.

«Одна з них побачила, що ми трохи випили й запитала, чи не хочемо ми продовжити цей приємний вечір. Вона також гарантувала нам, що перший напій буде безкоштовним», – пригадав потерпілий.

За словами чоловіка, це виявилося неправдою, бо за нього довелося заплатити. Потім до них підсіли кілька дівчат, а Петра запросили до якоїсь VIP-зали. Що було далі – чоловік не пам'ятає. Потерпілий припускає, що хтось із дівчат чи працівників закладу міг підсипати якусь речовину йому у напій.

«Підозрюю, що мені щось підсипали у напій і я перестав розуміти, що роблю. Мені підносили термінал, щоб я вводив PIN. Які там були суми – я не розумів. Майже всі гроші, що були у мене на рахунку, зникли. Залишилося лише 400 злотих», – прокоментував Петро.

Клуб надав запис із відеокамер, як доказ, що Петра ні до чого не примушували. Зрештою, прокуратура відмовилася порушувати справу, а суд відхилив апеляцію.

«Зібрані докази, показання потерпілого та його знайомого, відео з камер спостереження та показання працівників клубу не вказують на те, що було скоєно злочин. І навіть якщо в цій ситуації постраждалий перебував у нетверезому стані, він несе відповідальність за свої дії», – пояснила представниця Окружного суду у Варшаві.

Національна прокуратура веде розслідування щодо порушень у go-go клубах по всій Польщі. Українець сподівається, що після розголосу його ситуації інші постраждалі також відгукнуться і разом їм вдасться повернути хоча б частину грошей.

Читайте також: