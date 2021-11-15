Covid-19 в Україні: майже 11 тисяч нових хворих за добу та понад 400 померлих

Найбільше нових випадків зафіксували у Дніпропетровській (987), Одеській (901) та Миколаївській (844) областях.

Графіка МОЗ

Лабораторії зробили понад 50,5 тис. тестів на коронавірус: методом – 21,4 тис., методом – 4, 8 тис.. Також зробили 24,3 тис. експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 15,2 млн ПЛР-тестувань на коронавірус.

Від початку пандемії в нас виявили 3,2 млн випадків Covid-19. З них 77,1 тис. людей померли від ускладнень захворювання, а 2,6 млн – одужали.

Зверніть увагу, що лікар назвав симптоми «Дельта»-штаму Covid-19, через які його плутають з іншою хворобою.

Також у МОЗ попередили, що пандемія коронавірусу несе загрозу прихованого спалаху туберкульозу, гепатитів і ВІЛ.

Тим часом стало відомо, скільки українців не збираються вакцинуватися від Covid-19. А ось головний санлікар розповів, що люди у реанімації залюбки розповідають, чи вони справді вакциновані.

Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.

Додамо, що МОЗ повідомив, скільки доз вакцини від Covid-19 є в Україні та яких виробників.

Крім того, психолог пояснив, чому Україну накрила «ковід-криза».

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