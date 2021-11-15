Covid-19 в Україні: майже 11 тисяч нових хворих за добу та понад 400 померлих

Covid-19 в Україні: майже 11 тисяч нових хворих за добу та понад 400 померлихграфіка
За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло понад 3,2 млн людей
В Україні вчора, 14 листопада, виявили 10 802 нові випадки коронавірусу. Також 442 людини померли від ускладнень хвороби, а 11 219 – одужали. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Госпіталізували вчора 2 798 людей з підозрою чи підтвердженим Covid-19.
Найбільше нових випадків зафіксували у Дніпропетровській (987), Одеській (901) та Миколаївській (844) областях.
Лабораторії зробили понад 50,5 тис. тестів на коронавірус: методом ПЛР – 21,4 тис., методом ІФА – 4, 8 тис.. Також зробили 24,3 тис. експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 15,2 млн ПЛР-тестувань на коронавірус.
Від початку пандемії в нас виявили 3,2 млн випадків Covid-19. З них 77,1 тис. людей померли від ускладнень захворювання, а 2,6 млн – одужали.
Зверніть увагу, що лікар назвав симптоми «Дельта»-штаму Covid-19, через які його плутають з іншою хворобою.
Також у МОЗ попередили, що пандемія коронавірусу несе загрозу прихованого спалаху туберкульозу, гепатитів і ВІЛ.
Тим часом стало відомо, скільки українців не збираються вакцинуватися від Covid-19. А ось головний санлікар розповів, що люди у реанімації залюбки розповідають, чи вони справді вакциновані.
Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.
Додамо, що МОЗ повідомив, скільки доз вакцини від Covid-19 є в Україні та яких виробників.
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