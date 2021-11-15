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    Стало відомо, скільки українців не збираються вакцинуватися від Covid-19 – опитування

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    Понад 40% людей відкладають щеплення на 2022 рік - Стало відомо, скільки українців не збираються вакцинуватися від Covid-19 – опитування
    Понад 40% людей відкладають щеплення на 2022 рік
    Фото з відкритих джерел

    Кожен п’ятий громадянин нашої держави не довіряє вакцинам від коронавірусу

    Майже кожен четвертий громадянин України не має наміру вакцинуватися від коронавірусної інфекції. Про це свідчать дані дослідження компанії Gradus Research, які оприлюднило видання «Україна 24».

    Згідно з опитуванням, однією дозою вакцинувалися 12% опитаних, а двома – 43%.

    При цьому, 24% респондентів не вакцинувалися та не планують цього робити. Головними причинами такого рішення називається недовіра до вакцини від Covid-19 (20%), малодослідженість вакцини (14%) та небезпека вакцини (11%). Про протипоказання до вакцинації заявило 5,6% респондентів, не вірять у вакцинацію загалом 4,9% тих, хто відповів.

    Водночас, 41% опитаних планують зробити щеплення Covid-19 у наступному році.

    Зазначається, що опитування було проведене серед мешканців міст України з населенням 50 тис. віком 18-60 років методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus.

    Нагадаємо, психолог пояснив, чому Україну накрила «ковід-криза».

    Також МОЗ назвав вакцини проти Covid-19, якими щеплюватимуть у 2022 році.

    Крім того, МОЗ повідомив, скільки доз вакцини від Covid-19 є в Україні та яких виробників.

    Як відомо, Росія використовує антивакцинаторів у гібридній війни – соціальний психолог.

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    Теги: Україна щеплення небезпека коронавірус
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    Стало відомо, скільки українців не збираються вакцинуватися від Covid-19 – опитування