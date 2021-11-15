Перехворілі на Covid-19 можуть згенерувати Covid-сертифікат у «Дії»

Документ можна отримати двічі на рік

У застосунку з'явився сертифікат для тих, хто одужав від коронавірусу

У застосунку «Дія» з'явився сертифікат для тих, хто перехворів Covid-19. У додатку користувачам відображаються два документи – внутрішній і міжнародний. Про це повідомляє «РБК-Україна».

У внутрішньому сертифікаті відображається фото, кому належить документ, а також дата народження, термін дії, номер сертифіката та прізвище, ім'я та по батькові людини.

Відзначимо, що згенерувати сертифікат «Дії» можна через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані в електронну систему охорони здоров'я. Сертифікат діє протягом 90 днів.

При цьому документ можна буде отримувати не частіше, ніж два рази на рік.

Нагадаємо, цифровий сертифікат у «Дії» про Covid-вакцинацію зможуть отримати лише ті, хто зробив щеплення в Україні.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.