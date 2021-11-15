  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Перехворілі на Covid-19 можуть згенерувати Covid-сертифікат у «Дії»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Документ можна отримати двічі на рік - Перехворілі на Covid-19 можуть згенерувати Covid-сертифікат у «Дії»

    Документ можна отримати двічі на рік

    Фото: «РБК-Україна»

    У застосунку з'явився сертифікат для тих, хто одужав від коронавірусу

    У застосунку «Дія» з'явився сертифікат для тих, хто перехворів Covid-19. У додатку користувачам відображаються два документи – внутрішній і міжнародний. Про це повідомляє «РБК-Україна».

    У внутрішньому сертифікаті відображається фото, кому належить документ, а також дата народження, термін дії, номер сертифіката та прізвище, ім'я та по батькові людини.

    Відзначимо, що згенерувати сертифікат «Дії» можна через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані в електронну систему охорони здоров'я. Сертифікат діє протягом 90 днів.

    При цьому документ можна буде отримувати не частіше, ніж два рази на рік.

    Нагадаємо, цифровий сертифікат у «Дії» про Covid-вакцинацію зможуть отримати лише ті, хто зробив щеплення в Україні.

    Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

    Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

    Читайте також: «Дія» спростила процес генерації Covid-сертифікатів
    Теги: лікар документи коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Перехворілі на Covid-19 можуть згенерувати Covid-сертифікат у «Дії»