Річниця вбивства Шеремета, Чаус може «знайтися» та аварія на «Рівнеазоті». Головне за 20 липня

«Главком» зібрав головні новини за 20 липня

Сьогодні п’ята річниця вбивства журналіста Павла Шеремета. Аварія на заводі «Рівнеазоті» сколихнула всю Рівненщину.

Голові Національному банку України Кирилу Шевченку може загрожувати відставка.

У Раді не змогли скасувати рішення, яке стосувалося прийняття закону щодо роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС).

Цього тижня українські силовики спробують легалізувати опального суддю Миколу Чауса.

«Главком» зібрав головні новини за 20 липня.

П'ята річниця вбивства Шеремета. Німеччина нагадала, що зловмисників досі не спіймали

Посольство Німеччини в Україні продовжує сподіватися на повне розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

«П'ять років тому жорстоко вбили Павла Шеремета, а зловмисників досі не спіймали. Сьогодні ми думками з ним та його сім’єю і продовжуємо сподіватися на повне розслідування цього злочину», – заявили німецькі дипломати.

Сьогодні у Києві відбулася акція пам'яті журналіста Шеремета. Акцію організували на місці, де загинув журналіст – на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві.

Надзвичайна ситуація на «Рівнеазоті». Компанія зробила заяву

На підприємстві олігарха Дмитра Фірташа «Рівнеазот» сталась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти.

«В результаті надзвичайної ситуації відбувся разовий викид нітрозних газів в незначній кількості на території заводу. Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано власними силами. Жертв та постраждалих немає», – йдеться у повідомленні компанії.

Місцеві жителі встигли відзняти відео і фото аварії. А головне – яскравої жовтої хмари, яка нависла над містом.

Голові Нацбанку Шевченку загрожує відставка – Financial Times

Голові Національному банку України Кирилу Шевченку може загрожувати відставка. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на два джерела, наближені до президента України Зеленського.

«Але чергові кадрові перестановки ще більше ускладнять переговори про позику МВФ», – підкреслює видання.

Раніше Нацбанком прокотилася хвиля звільнень. Так, 1 липня Нацбанк залишив третій за добу директор департаменту. Директор департаменту супроводу кредитів Національного банку Олег Новаковський заявив, що завершує роботу в НБУ.

Цього тижня скандальний суддя Чаус може «знайтися» на кордоні – джерела

Цього тижня українські силовики спробують легалізувати опального суддю Миколу Чауса. Про це «Главкому» стало відомо з джерел у правоохоронних органах.

За інформацією нашого джерела, відповідне завдання президент Володимир Зеленський поставив у п'ятницю минулого тижня під час спеціальної наради з силовиками.

«У жорсткій формі всім силовим відомствам було сказано, що Чауса треба легалізувати у проміжку 19-25 липня», – повідомило джерело.

Відповідальною особою призначено керівника СБУ Івана Баканова. За таємним сценарієм, представники СБУ мають «знайти» Чауса на кордоні «під час незаконного перетину».

За даними джерела, розглядають кордон із Молдовою, Придністров'ям і Росією. Остання вважається пріоритетом. У спеціальній операції, крім СБУ, можуть брати участь представники Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони і прикордонники.

Рада розблокувала закони, необхідні для судової реформи в Україні

У Раді не змогли скасувати рішення, яке стосувалося прийняття закону щодо роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). Як відомо, парламент 20 липня провів позачергове пленарне засідання. Нардепи з 19 до 23 липня працюють з виборцями, але їх довелося зібрати в пленарній залі ще раз, аби розблокувати декілька важливих законів.

Минулого тижня в Раді зареєстрували постанови, автори яких вимагали скасувати результати голосування щодо законів про перезавантаження роботи Вищої кваліфкомісії суддів (3711- д), реформи «Укроборонпрому», Вищої ради правосуддя (№ 5068) та її інспекторів (№ 5069).

20 липня усі ці постанови нардепи провалили. Тепер закони ляжуть на стіл спікера Ради, а потім підуть на підпис президента та публікацію. Відзначимо, що в сесійній залі 20 липня зібралися тільки 99 нардепів.

Держдеп: Байден зустрінеться із Зеленським у серпні

Стало відомо, коли відбудеться зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вони зустрінуться у серпні. Про це повідомив повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джорж Кент в інтерв'ю виданню «Радіо Свобода».

«Коли президент Байден та президент Зеленський спілкувалися вдруге, президент Байден запропонував, щоб зустріч була в липні або пізніше влітку. Тобто зустріч буде, трохи пізніше. Не в липні, а, думаю, в серпні», – зазначив він.

Раніше стало відомо, що візит Зеленського до США у липні не відбудеться. Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня (але до Дня Незалежності України), що викликає крайнє незадоволення української сторони.

Суд переніс розгляд справи Медведчука

Київський апеляційний суд розгляне апеляцію на домашній арешт нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку 30 липня, а не сьогодні, як планувалось.

У суді заявили, що 15 томів матеріалів справи Медведчука передали в суд тільки сьогодні. Саме тому служителям Феміди необхідний додатковий час.

Як відомо, адвокати проросійського політика оскаржили рішення слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 9 липня про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Найбагатша людина на Землі повернулась з космічної мандрівки

Космічний корабель New Shepard у вівторок, 21 липня, здійснив перший успішний комерційний політ у космос. На борту перебував мільярдер Джеф Безос – власник компанії Blue Origin, якій належить New Shepard, а також наймолодша і найстарша людина, які коли-небудь були в космосі.

Корабель New Shepard, названий на честь першого американського астронавта Алана Шепарда, близько 16:15 за Києвом злетів з космодрому Launch Site One, що за 40 кілометрів від селища Ван-Горн американського штату Техас.

Набравши близько 40 кілометрів висоти, від New Shepard відділилася герметична капсула з чотирма людьми на борту: 57-річним Джефом Безосом, його 53-річним братом – інвестбанкіром Марком Безосом, 82-річною льотчицею-інструкторкою Воллі Фанк і 18-річним студентом Олівером Даменом.

Капсула піднялася на висоту понад 100 кілометрів , перетнувши так звану лінію Кармана – умовну межу, з якої, як вважається, починається космос. Там капсула зависла на кілька хвилин, протягом яких екіпаж New Shepard міг роздивитися космос і Землю. Після цього капсула випустила три парашути, які забезпечили її м’яку посадку.

В Україні створили найбільший онлайн-архів XX століття

Дослідники оцифрували понад 1 мільйон 200 тисяч документів, які стосуються періоду окупації Києва 1941–1943 років, трагедії Бабиного Яру, переселення єврейського населення в довоєнний час.

Ці документи дозволяють отримати максимально повну інформацію про загиблих у Бабиному Яру, їхніх родичів, персоналізувати історії цих людей, а також розкрити раніше не відомі факти.

Міносвіти розповіло про змішаний формат навчання з 1 вересня

Заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій розповіла про ймовірність дистанційної форми навчання у школах України з 1 вересня. У Міністерстві освіти і науки розраховують, що до 1 вересня більшість педагогів зроблять щеплення від Covid-19.

При цьому вона уточнила, що в Україні будуть розширювати Всеукраїнську школу онлайн, а також планується використовувати змішаний формат навчання.

Одеська і Тернопільська області не відповідають «зеленій» зоні карантину

Станом на 20 липня у двох областях – Одеській та Тернопільській – встановили «червоний» рівень за показником динаміки госпіталізацій. Про це вказано на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Як свідчать дані Індикаторів визначення рівнів епідемічної небезпеки станом на 20 липня, в Одеській області показник динаміки госпіталізацій становить 50,3% (норма не більш як 50%), а в Тернопільській – 88,9%.

Водночас регіони все ще перебувають у «зеленій» зоні карантину. Для того, щоб область потрапила в «червону», необхідно, щоб «червоному» рівню відповідали не менш як два показники.

В Україні смертність на воді б'є рекорди

В Україні від початку 2021 року на водоймах вже загинуло 808 осіб. Лише від початку липня потонуло 265 українців, зокрема 36 дітей. Переважно причиною трагедії є купання напідпитку чи у не обладнаних для цього місцях. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, згідно із статистикою, торік в аналогічний період на воді загинуло 166 людей, із яких 16 неповнолітніх. Водночас, навіть катастрофічно високий показник смертності на воді українці ігнорують найелементарніші правила поведінки. Адже найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

ВООЗ попередила про поширення штаму коронавірусу «Лямбда». Уже у понад 30 країнах

У світі почалося поширення нового штаму коронавірусу під назвою «Лямбда». Його зафіксували вже у понад 30 країнах. Про це повідомляє ВООЗ на сторінці у Twitter.

За словами глави технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керкхове, штам Лямбда – відносно молодий. Він циркулює в низці держав – в основному, в Північній та Південній Америці, повідомляється в Twitter ВООЗ.

Відзначимо, вперше штам Covid-19 «Лямбда» був виявлений в грудні 2020 року в Перу. В кінці червня «лямбда» – штам коронавірусу виявили в Бразилії.

Штучне серце – це можливо: в Італї пацієнту встановили імплант

Французька компанія Carmat повідомила про перший комерційний продаж штучного серця. Його дістав пацієнт з Італії. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Пацієнт у Неаполі отримав імплант в очікуванні донорського органу. Операція коштувала понад 150 тисяч євро, її оплатила регіональна система охорони здоров'я. Національна система Італії не покриватиме таке лікування, поки його не використовуватимуть декілька років.

Китай представив найшвидший у світі поїзд на магнітній підвісці

Китайські винахідники представили поїзд на магнітній підвісці, який здатний розвивати швидкість до 600 км/ч. Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зазначається, що розроблений в Китаї і вироблений в прибережному місті Циндао поїзд, стане найшвидшим наземним транспортним засобом в світі.