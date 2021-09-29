Роковини трагедії Бабиного Яру. Кого насправді вшановують?

Вперше офіційні урочисті заходи вшанувань жертв Бабиного Яру підлаштували не до днів розстрілів, а до відкриття приватних меморіальних об'єктів

Сьогодні та завтра – 80-і роковини трагедії в Бабиному Яру, що почалася з винищення нацистами київських євреїв 29-30 вересня 1941 року. Ці дати – одні з ключових в історії Голокосту, вони знаменують початок безпосередніх масових убивств єврейського населення без попередньої геттоїзації та минаючи концентраційні табори (т.зв. Голокост від куль).

У моїй стрічці – чимало поминальних заходів, створених не на виконання якоїсь державної політики вшанування жертв Бабиного Яру, а започаткованих як низові ініціативи – театральні постановки, перформанси, читання, хода. Це свідчення того, що трагедія Бабиного Яру потроху стає частиною загальнонаціональної культурної пам'яті. Тут ще багато непевності, розбіжності в акцентах, наявна множинність наративів, проте очевидно, що рівень усвідомлення трагедії Голокосту як частини нашої історії за останні роки відчутно зріс.

29 вересня – це також 30-річчя першого вшанування жертв Бабиного Яру на державному рівні. Цього дня у 1991 році за участю верхівки українського політикума, представників іноземних держав та міжнародних єврейських організацій відбуляся перша офіційна церемонія в Бабиному Яру. Відтоді щоп'ять років вшанування супроводжувалось декларацією намірів держави створити меморіал на місці трагедії (де-факто утворений у 2007 у формі заповідника). З 2005 року ці наміри фіксувались у відповідних Указах президента.

Останній з низки цих указів (№567/2020) підписано президентом Зеленським 15 грудня 2020 року. Ним організацію вшанувань жертв Бабиного Яру до 80-ї річниці розстрілів та облаштування урочища Бабин Яр фактично покладено на представників приватного Меморіалу на чолі з Фрідманом-Хржановським. За задумом Хржановського 6 жовтня в Бабиному Яру мають відкритися два нових (тимчасових?) об'єкти: «Кришталева стіна плачу» авторства Марини Абрамович та «Курган пам'яті».

Вочевидь, через неготовність цих об'єктів, 29 вересня вперше в історії незалежної України офіційні урочистості з вшанування жертв Бабиного Яру за участі президента не відбудуться в дні трагедії 29-30 вересня. Їх перенесено на 6 жовтня. Це вперше за всю тридцятилітню історію вшанувань жертв Бабиного Яру офіційні урочисті заходи за участі президента будуть підлаштовані не до днів розстрілів, а до відкриття приватних меморіальних об'єктів. Кого в такий спосіб вшановують і яка мета таких вшанувань – питання риторичне.

Джерело: блог Івана Козленка

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