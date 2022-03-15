Російські еліти та прості росіяни ще не усвідомили, що вони разом будуть нести відповідальність за агресію проти України

Росія занурюється в освітню ізоляцію

Найпопулярніший рейтинг університетів світу QS виключає російські виші зі своїх нових рейтингів.

Уряди Німеччини, Норвегії та Фінляндії розривають партнерство в освітній галузі з агресором.

Міжнародна система оцінки знання англійської IELTS скасовує іспити на території Росії. Тих, хто планував складати тест, попередили про термінове скасування екзаменаційних сесій.

Міжнародні акредитаційні програми та асоціації бізнес-шкіл (AACSB, AMBA, BGA, EFMD) припиняють співпрацю з російськими програмами MBA.

А в затишному чаті волонтери продовжують збирати імена дітей російських олігархів та високопосадовців, які навчаються закордоном, і передавати ці данні куди потрібно для лобіювання скасування їх віз.

Найбільші проблеми путінського режиму тільки починаються.

Джерело: блог Івана Примаченка

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