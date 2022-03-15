  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Іван Примаченко
рус
    Думки вголос

    Найбільші проблеми путінського режиму тільки починаються

    • Іван Примаченко

      Співзасновник освітніх курсів Prometheus

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Російські еліти та прості росіяни ще не усвідомили, що вони разом будуть нести відповідальність за агресію проти України - Найбільші проблеми путінського режиму тільки починаються
    Російські еліти та прості росіяни ще не усвідомили, що вони разом будуть нести відповідальність за агресію проти України
    фото з соцмереж

    Росія занурюється в освітню ізоляцію

    Найпопулярніший рейтинг університетів світу QS виключає російські виші зі своїх нових рейтингів.

    Уряди Німеччини, Норвегії та Фінляндії розривають партнерство в освітній галузі з агресором.

    Міжнародна система оцінки знання англійської IELTS скасовує іспити на території Росії. Тих, хто планував складати тест, попередили про термінове скасування екзаменаційних сесій.

    Міжнародні акредитаційні програми та асоціації бізнес-шкіл (AACSB, AMBA, BGA, EFMD) припиняють співпрацю з російськими програмами MBA.

    А в затишному чаті волонтери продовжують збирати імена дітей російських олігархів та високопосадовців, які навчаються закордоном, і передавати ці данні куди потрібно для лобіювання скасування їх віз.

    Найбільші проблеми путінського режиму тільки починаються.

    Джерело: блог Івана Примаченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія санкції діти освіта війна рейтинг #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Вікторія Сюмар
    Вікторія Сюмар

    Народний депутат

    Юрій Романенко
    Юрій Романенко

    Політтехнолог

    Роман Павлюк
    Роман Павлюк

    IT-підприємець

    Антон Геращенко
    Антон Геращенко

    Заступник очільника МВС 

    Анатолій Гриценко
    Анатолій Гриценко

    голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Найбільші проблеми путінського режиму тільки починаються