Найбільші проблеми путінського режиму тільки починаються
Росія занурюється в освітню ізоляцію
Найпопулярніший рейтинг університетів світу QS виключає російські виші зі своїх нових рейтингів.
Уряди Німеччини, Норвегії та Фінляндії розривають партнерство в освітній галузі з агресором.
Міжнародна система оцінки знання англійської IELTS скасовує іспити на території Росії. Тих, хто планував складати тест, попередили про термінове скасування екзаменаційних сесій.
Міжнародні акредитаційні програми та асоціації бізнес-шкіл (AACSB, AMBA, BGA, EFMD) припиняють співпрацю з російськими програмами MBA.
А в затишному чаті волонтери продовжують збирати імена дітей російських олігархів та високопосадовців, які навчаються закордоном, і передавати ці данні куди потрібно для лобіювання скасування їх віз.
Найбільші проблеми путінського режиму тільки починаються.
Джерело: блог Івана Примаченка