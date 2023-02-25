Річниця війни. Коли стало зрозуміло, що буде велике вторгнення

Як людині з Донецьку мені було легше прийняти думку, що Росія розпочне тотальну війну на знищення України

В листопаді 2021 я почав записувати власну оцінку вірогідності того, що велике російське вторгнення станеться в найближчий місяць. В грудні ця цифра перевалила за 65% і я почав системно готувати близьких до найгіршого сценарію, як до основного.

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Тоді багатьом людям це здавалося параноїдальним чи навіть смішним. І я чудово розумію чому. У прихильників тези «війни не буде» було багато розумних аргументів. Раціонально в це не вірилося чи більше – не хотілось вірити. Але росія діє ірраціонально.

Як людині з Донецьку мені було легше прийняти думку, що росія розпочне тотальну війну на знищення України. Спостерігаючи за її діями на початку 2010-их я прийшов до думки, що така війна дуже вірогідна. В 2014 думка перетворилася на залізну впевненість – відкритим залишалося лише питання конкретного часу її початку.

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В ніч на 24 лютого 2022 я лягав спати розуміючи, що з великою вірогідністю прокинуся в перший день повномасштабної війни. Україна вже оголосила мобілізацію резервістів і відтягувати початок вторгнення росії не було жодного сенсу. В старих записах стоїть остання цифра: вірогідність вторгнення 99%. Коли я прокинувся від звуків вибухів, то глянув на годинник і побачив, що наступила 5 ранку. Першою думкою було, що цього разу нацисти дали нам поспати на годину довше.

В ніч на 24 лютого 2023, закинувши гроші на кілька актуальних волонтерських проєктів, я буду лягати не відчуваючи жодної напруги перед завтрашнім днем. росія давно вичерпала можливості вразити нас чи вивести з рівноваги. Залишилася лише холодна ненависть, зібраність і розуміння, що ми маємо їх дотискати. Разом і до кінця.