Кому дозволено спілкуватись «мовою ненависті»

Чи видалить Facebook дописи ООН і майбутнього міжнародного трибуналу щодо військових злочинів Росії?

Facebook видалив мій допис про російські ракетні удари по мирних українських містах за начебто наявну там «мову ненависті». І тепер погрожує заблокувати мій аккаунт зовсім, якщо це повториться.

От тільки вивчивши правила, які зацитував Facebook, я не маю жодної гадки про те, що саме порушив. Людей тваринами не називав, жертв злочинів на грунті ненависті лише захищав, стереотипи не поширював.

Можливо, Facebook вважає, що згадка про те, що російська армія вбиває жінок і дітей не є фактом, а лише шкідливим стереотипом? Чи видалить Facebook дописи ООН і майбутнього міжнародного трибуналу щодо військових злочинів Росії, щоб не засмучувати чутливих російських солдатів та офіцерів, що пускають ракети по житловим багатоповерхівкам?

Чи, раптом, Facebook банить за слово «покидьки»? Тобто проводити геноцид, вбивати та гвалтувати мирне населення, влаштовувати штучний голод цілим країнам це ок. Адже сторінка російського МЗС і далі без перешкод працює в Facebook щоденно здійснюючи інформаційне прикриття військових злочинів. А от написати «покидьки» після того, як по твоєму місту вчергове вдарили ракетами, не ок. Жертви мають мовчати, тим часом як злочинцям дано трибуну для виступу?

Ще в дописі я використав слово «рашист». Але ж це не раса, гендер, сексуальна орієнтація і навіть, наскільки мені відомо, не вада розумових здібностей. Рашист це російський фашист. То ж в чому проблема? Facebook забороняє критикувати фашистів і їх злочини, щоб вони не розплакалися?

Питаю команду Facebook, не риторично, а суто практично. Адже якщо я не зрозумію, чим саме порушив правила в попередньому дописі, то, рано чи пізно, мене забанять. А також забанять ще багато-багато українських акаунтів, які під обстрілами будуть про це писати. І працювати в інформаційному просторі військовим злочинцям стане легше. Напевно, це не те, чого намагається досягнути Facebook?

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Джерело: блог Івана Примаченка

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