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    Майже 17 тис. активних компаній в Україні належать росіянам чи білорусам

    &laquo;Опендатабот&raquo; перевірив дані з Єдиного держреєстру і підрахував кількість компаній, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент РФ або Білорусі - Майже 17 тис. активних компаній в Україні належать росіянам чи білорусам
    «Опендатабот» перевірив дані з Єдиного держреєстру і підрахував кількість компаній, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент РФ або Білорусі

    Позначки про наявність російського чи білоруського засновника вже з'являються на сторінці компанії на сайті «Опендатабот»

    В Україні працюють майже 16,9 тис. активних компаній, серед засновників, власників чи кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин чи резидент РФ чи Білорусі, повідомляє «Опендатабот» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

    «Опендатабот» перевірив дані з Єдиного держреєстру і підрахував кількість активних компаній, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент РФ або Республіки Білорусь. Станом на 24 лютого таких компаній було 16 896», - написав «Опендатабот» на сайті у вівторок.

    Як зазначено в повідомленні, позначки про наявність російського чи білоруського засновника вже з'явилися у картці компанії в чатботі, а також на сторінці компанії на сайті «Опендатабот».

    Нагадаємо, за прогнозами МВФ, протягом 2022 року економіка України може скоротитися на 35%, якщо російська агресія триватиме.

    Теги: Білорусь Росія бізнес Україна
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    Майже 17 тис. активних компаній в Україні належать росіянам чи білорусам