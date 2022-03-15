Майже 17 тис. активних компаній в Україні належать росіянам чи білорусам

«Опендатабот» перевірив дані з Єдиного держреєстру і підрахував кількість компаній, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент РФ або Білорусі

Позначки про наявність російського чи білоруського засновника вже з'являються на сторінці компанії на сайті «Опендатабот»

В Україні працюють майже 16,9 тис. активних компаній, серед засновників, власників чи кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин чи резидент РФ чи Білорусі, повідомляє «Опендатабот» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

«Опендатабот» перевірив дані з Єдиного держреєстру і підрахував кількість активних компаній, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент РФ або Республіки Білорусь. Станом на 24 лютого таких компаній було 16 896», - написав «Опендатабот» на сайті у вівторок.

Як зазначено в повідомленні, позначки про наявність російського чи білоруського засновника вже з'явилися у картці компанії в чатботі, а також на сторінці компанії на сайті «Опендатабот».

Нагадаємо, за прогнозами МВФ, протягом 2022 року економіка України може скоротитися на 35%, якщо російська агресія триватиме.