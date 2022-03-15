«Нам там робити нічого» – Лукашенко заперечує участь Білорусі у війні в Україні

«Ми не збираємося вплутуватися в цю операцію, яку Росія проводить в Україні» – Лукашенко

Олександр Лукашенко заявив, що білоруські війська не планують брати участь у спецоперації на території України. Про це глава держави заявив на зустрічі з керівним та оперативним складом органів державної безпеки.

«Ще раз хочу наголосити: ми не збираємося вплутуватися в цю операцію, яку Росія проводить в Україні. Найголовніше, як військовим вам говорю, у цьому немає жодної потреби», – сказав він.

Лукашенко зазначив, що білоруські підрозділи принципово не збільшать чисельність військ, а особливих озброєнь у них немає.

«Ну подумайте, що ми можемо там Росії додати? Що стосується особового складу, там достатньо своїх воїнів. Ми можемо щось Росії з погляду озброєнь додати? Та ні. Ми все це закуповуємо у Російської Федерації. Вони все це є, і навіть краще. Тому нам там нічого робити. І нас туди не звуть», – додав він.

За його словами, завдання полягає в тому, щоб не допустити удару в тил російським військам, зокрема із Заходу.

«Наше завдання – це дуже важливо в будь-якому бою, не тільки у війні – попередити напад з тилу на війська, що просуваються. Російські. Ось цього ми ніколи не маємо допустити. Ніколи! Це буде схоже на зраду. Я про це сказав у перші дні. Ми це й робимо, бо це ще нам і потрібно як державі, щоб захистити свої рубежі на північному заході, заході та вже сьогодні і на півдні», – сказав він.

Нагадаємо, Міністерство оборони США поки не має доказів присутності в Україні білоруських збройних формувань.

11 березня стало відомо, що рашисти планують атакувати Білорусь, щоб звинуватити Україну.

Згодом повідомлялося, що Росія обстріляла Білорусь.

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