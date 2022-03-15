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    «Нам там робити нічого» – Лукашенко заперечує участь Білорусі у війні в Україні

    «Нам там робити нічого» – Лукашенко заперечує участь Білорусі у війні в Україні
    фото з відкритих джерел

    «Ми не збираємося вплутуватися в цю операцію, яку Росія проводить в Україні» – Лукашенко

    Олександр Лукашенко заявив, що білоруські війська не планують брати участь у спецоперації на території України. Про це глава держави заявив на зустрічі з керівним та оперативним складом органів державної безпеки.

    «Ще раз хочу наголосити: ми не збираємося вплутуватися в цю операцію, яку Росія проводить в Україні. Найголовніше, як військовим вам говорю, у цьому немає жодної потреби», – сказав він.

    Лукашенко зазначив, що білоруські підрозділи принципово не збільшать чисельність військ, а особливих озброєнь у них немає.

    «Ну подумайте, що ми можемо там Росії додати? Що стосується особового складу, там достатньо своїх воїнів. Ми можемо щось Росії з погляду озброєнь додати? Та ні. Ми все це закуповуємо у Російської Федерації. Вони все це є, і навіть краще. Тому нам там нічого робити. І нас туди не звуть», – додав він.

    За його словами, завдання полягає в тому, щоб не допустити удару в тил російським військам, зокрема із Заходу.

    «Наше завдання – це дуже важливо в будь-якому бою, не тільки у війні – попередити напад з тилу на війська, що просуваються. Російські. Ось цього ми ніколи не маємо допустити. Ніколи! Це буде схоже на зраду. Я про це сказав у перші дні. Ми це й робимо, бо це ще нам і потрібно як державі, щоб захистити свої рубежі на північному заході, заході та вже сьогодні і на півдні», – сказав він.

    Нагадаємо, Міністерство оборони США поки не має доказів присутності в Україні білоруських збройних формувань.

    11 березня стало відомо, що рашисти планують атакувати Білорусь, щоб звинуватити Україну.

    Згодом повідомлялося, що Росія обстріляла Білорусь.

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    Теги: Білорусь Росія Олександр Лукашенко війна напад
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    «Нам там робити нічого» – Лукашенко заперечує участь Білорусі у війні в Україні