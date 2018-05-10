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    Думки вголос

    Кривий Ріг знову «прославився». Цього разу піснею про російських солдат у Сирії

    • Костянтин Усов

      Народний депутат

    • Сьогодні, 20:26
    • Розсилка

    Ні дрібні криворізькі чиновники, ні їх високі покровителі, з яких пруть скрєпи та «русскій мір» не зупинять Україну

    Вчора під час офіційних заходів, влаштованих органами місцевого самоврядування з нагоди 9-го травня, замість патріотичних українських творів, лунала пісня «Вєрніте память».

    За повідомленнями ЗМІ - автором пісні є державний службовець країни-агресора, а сам текст присвячений російській солдатні в Сирії. Я також був присутній на даних заходах і мушу визнати, що і пісня і танцювальний номер, який її супроводжував, здалися мені не доречними і дивними.

    Сьогодні я офіційно звертаюся до голови СБУ Василя Грицака з вимогою вивчити обставини цієї ситуації на предмет відповідності нормам чинного законодавства та положенням Кримінального Кодексу України.

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    Кривий Ріг знову «прославився». Цього разу піснею про російських солдат у Сирії
    Кривий Ріг знову «прославився». Цього разу піснею про російських солдат у Сирії

    Також вимагаю встановити посадових осіб органів місцевого самоврядування, якими було розроблено та погоджено сценарний план даного заходу, а також осіб, за дорученням яких до цього сценарного плану включили російську пісню. Сором має конкретні прізвища.

    При цьому, як юрист припускаю, що, незважаючи на очевидну невідповідність інтересам нашої національної безпеки та оборони, даний інцидент не порушує чинне законодавство. На цей випадок я готовий спільно зі Службою безпеки України розробити і внести до парламенту законопроект, який заборонить використання на офіційних заходах всіх рівнів аудіо-візуальних і текстових творів, які були створені пропагандистською машиною Кремля, або будь-якою іншою країною, визнаною у встановлений законом спосіб державою-агресором.

    Україна цілеспрямовано відбудовує свій інформаційний та гуманітарний суверенітет. Розробляє інструменти і методи спротиву гібридній війні. І ні дрібні криворізькі чиновники, ні їх високі покровителі, з яких пруть скрєпи та «русскій мір» - цього не зупинять.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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