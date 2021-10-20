У центрі Києва посилили захист велодоріжки

Всього на новій велодоріжці встановлено 125 бордюрів завдовжки по 180 см кожний

Всього на новій велодоріжці встановлено 125 бордюрів завдовжки по 180 см кожний

Європейська практика доводить, що засоби фізичного відокремлення смуг працюють найкраще

У Києві на Бессарабці Центр організації дорожнього руху облаштував пластиковий бордюр, який фізично захищає велосмугу від автомобілів.

Він не лише запобігає паркуванню автівок на велосмузі, а й робить її двосторонньою для велосипедистів.

За правилами дорожнього руху, без такого делінеатора вздовж дороги дозволено облаштовувати тільки односторонню велосмугу.

Всього на новій велодоріжці, яка прокладена від бульвару Лесі Українки до Хрещатика, встановлено 125 бордюрів завдовжки по 180 см кожний.

Вони висотою 12 см, якраз стільки, щоб у випадку екстремальної ситуації не заважати проїзду пожежної техніки чи іншого спецтранспорту.

Європейська практика доводить, що засоби фізичного відокремлення смуг працюють найкраще для розділення різних видів транспорту на дорозі та сприяють зменшенню заторів.

Тож наступного року ми плануємо захистити такими пластиковими бортами понад 50 кілометрів смуг громадського транспорту.

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Джерело: блог Костянтина Усова

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