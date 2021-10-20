  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Костянтин Усов
рус
    Думки вголос

    У центрі Києва посилили захист велодоріжки

    • Костянтин Усов

      Народний депутат

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Всього на новій велодоріжці встановлено 125 бордюрів завдовжки по 180 см кожний - У центрі Києва посилили захист велодоріжки
    Всього на новій велодоріжці встановлено 125 бордюрів завдовжки по 180 см кожний
    фото з відкритих джерел

    Європейська практика доводить, що засоби фізичного відокремлення смуг працюють найкраще

    У Києві на Бессарабці Центр організації дорожнього руху облаштував пластиковий бордюр, який фізично захищає велосмугу від автомобілів.

    Він не лише запобігає паркуванню автівок на велосмузі, а й робить її двосторонньою для велосипедистів.

    За правилами дорожнього руху, без такого делінеатора вздовж дороги дозволено облаштовувати тільки односторонню велосмугу.

    Всього на новій велодоріжці, яка прокладена від бульвару Лесі Українки до Хрещатика, встановлено 125 бордюрів завдовжки по 180 см кожний.

    Вони висотою 12 см, якраз стільки, щоб у випадку екстремальної ситуації не заважати проїзду пожежної техніки чи іншого спецтранспорту.

    Європейська практика доводить, що засоби фізичного відокремлення смуг працюють найкраще для розділення різних видів транспорту на дорозі та сприяють зменшенню заторів.

    Тож наступного року ми плануємо захистити такими пластиковими бортами понад 50 кілометрів смуг громадського транспорту.

    Читайте також:

    Джерело: блог Костянтина Усова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Київ дороги велодорожки велоінфраструктура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Віталій Шабунін
    Віталій Шабунін

    Голова правління Центру протидії корупції

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У центрі Києва посилили захист велодоріжки