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    СБУ перевірить ЗМІ, які транслювали «військовий парад» з Донецька

    • Сьогодні, 18:37
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    <p>&laquo;Військовий парад&raquo; в окупованому Росією Донецьку</p>

    «Військовий парад» в окупованому Росією Донецьку

    Голова СБУ наголосив на неприпустимості пропагування у будь-який спосіб терористичних організацій

    СБУ розгляне звернення секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Турчинова щодо прямої трансляції деякими українськими ЗМІ так званого «військового параду» з тимчасово окупованого Донецька.

    Про це повідомляється на сторінці Служби безпеки України у соцмережі Facebook.

    «Голова СБУ Василь Грицак наголошує на неприпустимості пропагування у будь-який спосіб терористичних організацій, навіть під так званим благовидним приводом», - підкреслюється у повідомленні.

    За словами Грицака, СБУ буде протидіяти російській інформаційній агресії та «нещадно викорінювати усе, що із нею пов’язане».

    У Службі безпеки заявили, що за результатами перевірки стосовно прямої трансляції на 9 травня з Донецька будуть внесені відповідні пропозиції.

    Нагадаємо, раніше секретар РНБО Турчинов повідомив, що звернувся з офіційним листом до СБУ щодо внесення електронних ЗМІ, які забезпечували пряму трансляцію 9 травня «святкування» окупаційних військ Росії в Донецьку, до санкційного списку.

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