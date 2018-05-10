СБУ перевірить ЗМІ, які транслювали «військовий парад» з Донецька

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«Військовий парад» в окупованому Росією Донецьку

Голова СБУ наголосив на неприпустимості пропагування у будь-який спосіб терористичних організацій

СБУ розгляне звернення секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Турчинова щодо прямої трансляції деякими українськими ЗМІ так званого «військового параду» з тимчасово окупованого Донецька.

Про це повідомляється на сторінці Служби безпеки України у соцмережі Facebook.

«Голова СБУ Василь Грицак наголошує на неприпустимості пропагування у будь-який спосіб терористичних організацій, навіть під так званим благовидним приводом», - підкреслюється у повідомленні.

За словами Грицака, СБУ буде протидіяти російській інформаційній агресії та «нещадно викорінювати усе, що із нею пов’язане».

У Службі безпеки заявили, що за результатами перевірки стосовно прямої трансляції на 9 травня з Донецька будуть внесені відповідні пропозиції.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Турчинов повідомив, що звернувся з офіційним листом до СБУ щодо внесення електронних ЗМІ, які забезпечували пряму трансляцію 9 травня «святкування» окупаційних військ Росії в Донецьку, до санкційного списку.