СБУ перевірить ЗМІ, які транслювали «військовий парад» з Донецька
- Сьогодні, 18:37
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«Військовий парад» в окупованому Росією Донецьку
Голова СБУ наголосив на неприпустимості пропагування у будь-який спосіб терористичних організацій
СБУ розгляне звернення секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Турчинова щодо прямої трансляції деякими українськими ЗМІ так званого «військового параду» з тимчасово окупованого Донецька.
Про це повідомляється на сторінці Служби безпеки України у соцмережі Facebook.
«Голова СБУ Василь Грицак наголошує на неприпустимості пропагування у будь-який спосіб терористичних організацій, навіть під так званим благовидним приводом», - підкреслюється у повідомленні.
За словами Грицака, СБУ буде протидіяти російській інформаційній агресії та «нещадно викорінювати усе, що із нею пов’язане».
У Службі безпеки заявили, що за результатами перевірки стосовно прямої трансляції на 9 травня з Донецька будуть внесені відповідні пропозиції.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Турчинов повідомив, що звернувся з офіційним листом до СБУ щодо внесення електронних ЗМІ, які забезпечували пряму трансляцію 9 травня «святкування» окупаційних військ Росії в Донецьку, до санкційного списку.