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    Думки вголос

    Інспекторів з паркування атакують майже кожного дня

    • Костянтин Усов

      Народний депутат

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    Поруч з інспекторами відтепер буде Муніципальна охорона - Інспекторів з паркування атакують майже кожного дня
    Поруч з інспекторами відтепер буде Муніципальна охорона

    У Києві почастішали випадки нападів на представників мерії Києва

    Біля метро «Печерська» на вул. Генерала Алмазова, 14, на інспектора з паркування здійснено жорсткий напад.

    Автомобіль Skoda Oktavia АС6241СІ протизаконно запаркувався у другій смузі та зупинив рух транспорту позаду себе.

    Інспектор ніс службу неподалік і почав виконувати свою роботу, але несподівано отримав удари по обличчю, зламали ніс. На місце прибула швидка і поліція.

    Це не перший напад на представників мерії Києва. Інспекторів з паркування лякають і атакують майже кожного дня. Але сьогодні – якось особливо жорстко.

    Що ми? Ми, незважаючи ні на що, продовжимо наводити порядок у паркувальному просторі міста. Правоохоронців закликаємо якомога швидше розслідувати напад.

    А також, відтепер, в найгарячіших точках, де спостерігається паркувальна анархія, – поруч з інспекторами буде Муніципальна охорона.

    В Києві має панувати закон і порядок.

    Джерело: блог Костянтина Усова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Київ метро напад автомобіль поліція інспектор Skoda
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    Інспекторів з паркування атакують майже кожного дня