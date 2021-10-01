Інспекторів з паркування атакують майже кожного дня

Поруч з інспекторами відтепер буде Муніципальна охорона

Поруч з інспекторами відтепер буде Муніципальна охорона

У Києві почастішали випадки нападів на представників мерії Києва

Біля метро «Печерська» на вул. Генерала Алмазова, 14, на інспектора з паркування здійснено жорсткий напад.

Автомобіль Skoda Oktavia АС6241СІ протизаконно запаркувався у другій смузі та зупинив рух транспорту позаду себе.

Інспектор ніс службу неподалік і почав виконувати свою роботу, але несподівано отримав удари по обличчю, зламали ніс. На місце прибула швидка і поліція.

Це не перший напад на представників мерії Києва. Інспекторів з паркування лякають і атакують майже кожного дня. Але сьогодні – якось особливо жорстко.

Що ми? Ми, незважаючи ні на що, продовжимо наводити порядок у паркувальному просторі міста. Правоохоронців закликаємо якомога швидше розслідувати напад.

А також, відтепер, в найгарячіших точках, де спостерігається паркувальна анархія, – поруч з інспекторами буде Муніципальна охорона.

В Києві має панувати закон і порядок.

Джерело: блог Костянтина Усова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.