Інспекторів з паркування атакують майже кожного дня
У Києві почастішали випадки нападів на представників мерії Києва
Біля метро «Печерська» на вул. Генерала Алмазова, 14, на інспектора з паркування здійснено жорсткий напад.
Автомобіль Skoda Oktavia АС6241СІ протизаконно запаркувався у другій смузі та зупинив рух транспорту позаду себе.
Інспектор ніс службу неподалік і почав виконувати свою роботу, але несподівано отримав удари по обличчю, зламали ніс. На місце прибула швидка і поліція.
Це не перший напад на представників мерії Києва. Інспекторів з паркування лякають і атакують майже кожного дня. Але сьогодні – якось особливо жорстко.
Що ми? Ми, незважаючи ні на що, продовжимо наводити порядок у паркувальному просторі міста. Правоохоронців закликаємо якомога швидше розслідувати напад.
А також, відтепер, в найгарячіших точках, де спостерігається паркувальна анархія, – поруч з інспекторами буде Муніципальна охорона.
В Києві має панувати закон і порядок.
Джерело: блог Костянтина Усова