Кияни мають захищати міський простір

Автомобілісти і взагалі всі мешканці Києва мають розуміти, що міські вулиці належать нам усім

Відбувся перший рейд комунальних служб по зачищенню наших вулиць від конусів, фішок, саморобних табличок та іншого мотлоху, що ставлять деякі організації на паркомісцях.

Цим хенд-мейдом вони фактично приватизовують наш з вами спільний паркувальний простір.

З великою вірогідністю завтра ці фішки з’являться знову. Тож такі рейди будуть системними, за певним графіком і по всьому Києву.

Автомобілісти і взагалі всі мешканці Києва мають розуміти, що міські вулиці належать нам усім. Не якомусь ресторану чи банку, салону краси чи бізнес-центру. А кожному з нас. І ніхто не має права його захоплювати підручними засобами й за правом грубої сили.

Звичайно, ми маємо альтернативу для бізнесу, якому дійсно необхідно для своєї діяльності мати зарезервовані паркомісця.

Наша цивілізована, прозора й зрозуміла альтернатива – уніфікований міський знак про передплачене паркування. Він буде використовуватися виключно на підставі офіційного договору про бронювання з профільним комунальним підприємством, і кошти за це йтимуть безпосередньо у бюджет міста. З початку наступного місяця все передплачене паркування буде здійснюватись виключно за умови наявності такого знаку.

А вилучені тисячі конусів ми радо передамо комусь із київських митців, хто запропонує ідею як створити з них цікавий арт-об’єкт.

Джерело: блог Костянтина Усова

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